Stintino, terza dose booster il 21 dicembre

La terza dose arriva a Stintino il 21 dicembre e sarà riservata, al momento, ai pazienti over 80, fragili e allettati.

La somministrazione della dose booster potrà essere fatta, inoltre, a condizione che il soggetto abbia effettuato la seconda dose da almeno 150 giorni.



Il personale dell'Ats Sardegna-Assl Sassari sarà a disposizione per le vaccinazioni il 21 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 nei locali del Mut, in via Lepanto.