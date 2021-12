Conclusi gli appuntamenti di PlaçAlguer: un mese di musica, buon cibo e arte di strada

Si conclude con soddisfazione il mese di eventi di PlaçAlguer. Il fortunato cartellone di appuntamenti studiato da amministrazione comunale e Fondazione Alghero con il supporto di Parco di Porto Conte, Consorzio Turistico Riviera del Corallo, Fipe – Confcommercio Alghero, Consorzio tutela Vini di Alghero Doc, VinoRosa Italiano, Coldiretti, Domos e Welcome to Alghero ha patito le incerte condizioni meteo che hanno obbligato a qualche cambio repentino di orario e modifiche organizzative ma che hanno comunque ravvivato il mese di pausa che la città di Alghero vive normalmente prima delle festività natalizie. Puntuale e precisa l’organizzazione che è andata avanti nei suoi aspetti logistici grazie alla presenza incessante della RM Management di Romano Marcias che ha curato tutti gli aspetti live.

Studiato attorno a musica, buon cibo, arte di strada e attività dedicate alle famiglie, PlaçAlguer ha saputo coinvolgere locali e vacanzieri quanto basta per allietare i fine settimana di novembre e creare il giusto movimento nelle vie del centro.

Partito il 13 novembre con i “Concerti con il naso all’insù”, dopo 5 fine settimana il calendario di appuntamenti si conclude domani 12 dicembre nuovamente con la fortunata musica dai balconi. Apprezzata e talvolta sacrificata dalle condizioni metereologiche ha confermato l’intuizione già avuta ai tempi di Primavera in Riviera e rinnovata dall’assessore Piras che ha proposto una sua versione mattutina per permettere alle famiglie di godere delle piacevoli armonie anche negli orari diurni e più caldi, creando quindi un continuum con i pranzi della tradizione algherese proposti dai ristoranti aderenti all’iniziativa.

Sapori e musica anche nelle Sere al Mercato proposte nell’ex mercato ortofrutticolo e nel mercato della Pietraia. Soddisfazione e plauso da Fipe-Confcommercio.

“La musica abbinata al cibo premia sempre e il cibo presentato in locations attrattive come quelle del mercato ha molto appeal. Le Sere al Mercato di PlaçaAlguer sono state un test più che positivo. Il Mercato della Pietraia ha registrato numeri molto più alti grazie alle maggiori tempistiche promozionali e all’atmosfera natalizia già diffusa tra le vie della città – racconta Alessandro Pesapane coordinatore dei ristoratori del gruppo Fipe – Confcommercio Alghero - Entrambi gli eventi sono stati quel test che ci ha permesso di capire che ci sono i presupposti per continuare, per questo abbiamo chiesto all'amministrazione di proporre un evento ogni mese che faccia da attrattore sulle tradizioni culinarie locali”.

Con l’accensione dell’albero a Porta Terra animato dalla Funky Jazz Orchestra di Berchidda e il Brindisi in Rosa organizzato da Nadia De Santis PlaçAlguer ha passato il testimone al Cap D’Any che si prenderà cura dell’allegria natalizia della città fino al 6 gennaio.

“Puntare sulla tradizione grazie alla nostra arte culinaria e a ravvivare i mesi notoriamente meno vivaci è sempre stato uno degli obiettivi della nostra amministrazione – sottolinea il sindaco Mario Conoci - PlaçAlguer è stato il nastro che ha unito la fine della stagione estiva e l'avvio delle manifestazioni del Cap d'any. La volontà di valorizzare i nostri mercati e i sapori algheresi non finisce però con PlaçAlguer, lavoreremo per questo alla proposta di Fipe Confcommercio affinché questo cartellone sia solo l’inizio di una serie di importanti iniziative”, conclude il primo cittadino.