Porto Canale, Tocco: "La nuova agenzia può trainare lo sviluppo e riqualificare i lavoratori"

Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale, interviene sulla questione relativa al porto canale di Cagliari:



<<Auspichiamo che il decollo della nuova Agenzia per il porto di Cagliari possa dare una soluzione positiva alla vertenza dei lavoratori dello scalo, che si trascina ormai da tempo>>. Lo sottolinea il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco sul destino degli operatori dell'avamposto che gravita attorno al porto canale. <<Con l'avvio del nuovo contenitore si riaccenderebbe la speranza per i circa duecento dipendenti licenziati dal vecchio terminalista dell'impianto industriale – aggiunge il responsabile dell'emiciclo di Palazzo Bacaredda – consentendo la fornitura del lavoro portuale e la riqualificazione professionale degli operatori>>. Il valore dello scalo del capoluogo è indubbio: <<Il porto di Cagliari deve scommettere sul rilancio del transhipment (in italiano corrisponde al "trasbordo", ovvero, l'operazione di trasferire il carico merci da un mezzo di trasporto ad un altro, n.d.r.), trasformandosi in uno snodo strategico nel Mediterraneo – conclude Tocco – Lo sviluppo economico dello scalo può passare anche attraverso gli investimenti dei fondi europei>>.