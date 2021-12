Basket San Salvatore: la Techfind domina a Civitanova Marche

Arbitri: Di Pinto e Marconi





Nell'immagine: _Mounia El Habbab, scatto di Andrea Cicotto

Prosegue la corsa della Techfind San Salvatore, che domina in casa di Civitanova Marche (84-47 il finale) e centra la quarta vittoria consecutiva nel campionato di A2. In un match posticipato di 3 ore causa impraticabilità del campo originariamente previsto, le giallonere hanno messo subito in discesa il match (27-14 al 10’) per poi archiviarlo senza patemi nel secondo tempo. La prova maiuscola della squadra di Fioretto è testimoniata dalla distribuzione dei punti sul tabellino: tutte le selargine sono riuscite ad andare a referto, compresa la classe 2004 Valenti.LA GARA – Decisa ad allungare la striscia positiva, la Techfind approccia il match con buona aggressività. Civitanova Marche, orfana di Goncalves, tiene botta per i primi 5 minuti, poi subisce le percentuali alte della Techfind e il predominio sotto i tabelloni di El Habbab e Cutrupi. Al 10’ Zitkova e compagne sono già a quota 27 punti realizzati, le padrone non reggono più il ritmo e inseguono 13 lunghezze.Nel prosieguo della gara la leadership del quintetto giallonero si rinforza: Rosellini, ex di turno, firma il +15, Civitanova non risponde e alla pausa di metà gara i punti di vantaggio sono già 20 sul 44-24.Al rientro in campo la Techfind non si accontenta, anzi, continua ad alzare il ritmo pur allargando le rotazioni, e al 30’ si avvicina alle soglie del +30. Coach Fioretto concede minuti formativi anche alle più giovani, che rispondono prontamente all’appello: Demetrio Blecic firma 5 punti, mentre Valenti trova la gioia del primo centro in A2. Alla sirena finale il tabellone recita 84-47 per le selargine: un margine di vantaggio eloquente, che conferma l’ottimo stato di salute della squadra. Con i punti conquistati in terra marchigiana, la Techfind sale a quota 12 punti in classifica e rinforza la sua posizione in zona playoff.“Alla vigilia avevamo la consapevolezza che Civitanova avrebbe giocato una partita di grande intensità – commenta coach Roberto Fioretto – la mia squadra ha mostrato grande concentrazione ribaltando la situazione tecnica. Siamo stati bravi ad aprire gli spazi e a trovare i tiri più comodi. È stata una grande prova di squadra, testimoniata dal fatto che tutte le giocatrici sono riuscite a segnare almeno un canestro. Siamo contenti e ora torniamo a lavorare con fiducia in vista della difficile partita in casa di San Giovanni Valdarno”.FEBA CIVITANOVA MARCHE-TECHFIND SAN SALVATORE 47-84CIVITANOVA MARCHE: Paoletti 3, Bocola 17, Trobbiani 6, Binci 2, Severini 2, Perrotti 8, Armillotta ne, Angeloni 3, Morbidoni, Giacchetti 6, Malintoppi, Pronkina. Allenatore CarmenatiTECHFIND SELARGIUS: Rosellini 15, El Habbab 18, Cutrupi 5, Ceccarelli 13, Zitkova 16, Mura 3, Pandori 4, Pinna 3, Valenti 2, Demetrio Blecic 5. Allenatore FiorettoParziali: 14-27; 24-44; 39-63