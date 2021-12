Ad Alghero il fondo cultura di 576mila euro

Non nasconde la soddisfazione Andrea Delogu, che a nome dell'intero consiglio d'amministrazione si complimenta con la struttura. "Dopo gli ottimi riscontri incassati a livello europeo col nuovo brand "Play Alghero", che ha portato la città a posizionarsi come prima "Playable City" in Italia grazie al progetto MAD GAIMS, si tratta di una nuova opportunità per rilanciare l'immagine del territorio e le ricchezze ambientali che fanno della Riviera del Corallo un luogo del cuore" dice il presidente della Fondazione che ad Alghero gestisce i musei e promuove il patrimonio artistico e culturale, che sottolinea "l'impegno e la professionalità del gruppo di lavoro che al Quarter si occupa di bandi e progettazione, che ha redatto il progetto in perfetta sinergia con l'ufficio Cultura del Comune".







Nell'immagine, Andrea Delogu, presidente della Fondazione Alghero



Innovazione e identità. Su queste basi il Ministero della Cultura assegna 576.160,00 euro per la valorizzazione del patrimonio culturale ed il sistema museale del Comune di Alghero: promosso a pieni voti il progetto della Fondazione presieduta da Andrea Delogu e presentato nei mesi scorsi a Roma. "Un'occasione in più per raccontare Alghero fuori dalla Sardegna, le sue inestimabili bellezze, l'ambiente incontaminato e l'identità che rende unica la città. Investire in cultura - sottolinea il sindaco Mario Conoci - significa guardare con ottimismo al futuro delle nuove generazioni e lavorare per creare nuove e diverse opportunità non solo nel campo del turismo".L'importante finanziamento è quanto previsto nel "Fondo Cultura 2021" che riconosce il valore strategico delle azioni promosse e presentate nel progetto "Patrimonio Connesso", con tre macro-azioni pensate per la rigenerazione del MŪSA Museo Archeologico e MACOR Museo del Corallo: attività educative; riqualificazione degli allestimenti; digitalizzazione, catalogazione e ricostruzioni virtuali. Il tutto inserito in un organico ed efficace piano di comunicazione integrato con le diverse attività, nell'ottica di un rilancio degli attrattori turistici del territorio.