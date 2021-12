Basket in carrozzina, Euro 21: la finale per il bronzo tra Germania e Italia non si disputerà

Si chiude senza giocare il Campionato Europeo di pallacanestro in carrozzina dell’Italia: nella mattinata di domenica 12 dicembre, a poche ore dalla finale per il bronzo contro la Germania prevista per le 16, i giocatori delle due squadre hanno comunicato alla IWBF Europe e al comitato organizzatore l’indisponibilità a scendere in campo, a tutela della salute di tutti gli atleti e membri de irispettivi staff. La decisione è maturata dopo il comunicato diffuso dalla Federazione britannica, che ha deciso di ritirare anche la squadra maschile –dopo aver fatto lo stesso ieri con la femminile – in seguito al nuovo caso di positività riscontrato nel gruppo.