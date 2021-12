Il commento post Venezia vs Sassari di coach Piero Bucchi

In sala stampa il commento di coach Piero Bucchi al termine del match con Venezia: “Siamo molto contenti, è una vittoria che volevamo fortemente perché i ragazzi stanno lavorando molto bene in allenamento ed era il premio per il lavoro. Sono contento per loro, sono un gruppo di bravi ragazzi che lavora sodo e quella di oggi era una partita difficile: arrivavamo da una settimana impegnativa con in mezzo un viaggio allucinante in Ucraina. I ragazzi sono stati encomiabili, abbiamo avuto quattro momenti di difficoltà nei quali abbiamo subito ma siamo stati bravi a rientrare. Quella di oggi è una vittoria che ci voleva per dare fiducia a un gruppo che sta davvero lavorando bene. Sono contento perché anche nelle scorse partite la panchina ha dato il suo contributo, oggi sono stati bravi con Massimo, Jack e Ousmane. C'è stato un ottimo apporto, è un bel segnale vuol dire che c’è compattezza e mi fa piacere per tutti i ragazzi che hanno fatto una buona gara. Per quanto riguarda la solidità mentale -escludendo la partita con Prometey- se penso alla sconfitta di 1 con Napoli e il supplementare con Bologna ci mancava solo la vittoria che è arrivata questa sera e rappresenta un primo passo per credere nelle nostre qualità, consapevoli che dobbiamo metterle in campo. L’aspetto positivo è che stiamo progredendo sui nostri errori. Oggi era una partita difficile mentalmente e i ragazzi sono stati bravi a portarla via”.