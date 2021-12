Miracolo di Natale a Sassari il 16 dicembre con il "Drive in della Solidarietà"

Sassari. Torna a Sassari il Miracolo di Natale, anche quest'anno sotto forma di "drive-in della solidarietà". Il 16 dicembre, in contemporanea con diverse città della Sardegna, l'Emporio della Solidarietà di San Paolo coordinerà la macchina solidale che, dalle 9 alle 21 in piazzale Segni, curerà la raccolta di generi alimentari e prodotti per l'igiene, da destinare a famiglie in difficoltà economica.

L'edizione 2021 avrà una dedica speciale alla memoria di Tonello Scanu, Vigile del Fuoco che ha collaborato alle passate edizioni del Miracolo e che è tragicamente scomparso compiendo il suo servizio. Nel corso della mattinata, intorno alle 10.30, sarà ricordato insieme ai famigliari e ai colleghi del Comando Provinciale di Sassari.

Come l'anno scorso, nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid, la raccolta si svolgerà sotto forma di drive in: i volontari scaricheranno i pacchi direttamente dalle auto, senza far scomodare i donatori.

A questa edizione collaboreranno:



L'Agesci, Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, che aiuteranno nel montaggio e nello smontaggio del drive-in, nello smistamento e nella catalogazione dei prodotti;

le scuole elementari del quartiere (quelle di via Civitavecchia e di via Genova dell’Istituto Comprensivo Pasquale Tola), che sulla scia di una collaborazione che va avanti da anni, attraverso percorsi educativi proposte agli alunni e altre iniziative, raccoglieranno fondi da destinare all’acquisto di prodotti che l’Emporio metterà a disposizione delle famiglie che aiuta

il Gruppo Sportivo San Paolo sarà invece impegnato nella pre-raccolta: a ciascuna squadra è stato assegnato un prodotto, che verrà portato nella sede della società e consegnato ufficialmente il giorno del miracolo.

gli studenti del Canopoleno di Sassari, che svolgeranno un'esperienza di supporto attraverso un percorso di alternanza scuola/lavoro; esperienza che li ha visti coinvolti nelle settimane precedenti al miracolo, nell'organizzazione logistica e nella creazione di documentazione video dell'evento



L'Emporio della Solidarietà Braccia Tese è stato costituito nel 2014 nella parrocchia di San Paolo in via Besta, per rispondere alla crescente domanda di sostegno da parte di famiglie in condizione di disagio economico presenti nel quartiere. La struttura è la prima ad aver sperimentato in Sardegna la formula del negozio solidale che offre la spesa gratuita ai cittadini in situazione di disagio economico, attraverso un sistema di crediti. Grazie al modello del market l'utente sceglie ciò di cui ha bisogno, tra prodotti di generi alimentari, per l’igiene personale e pulizia della casa. L'Emporio è supportato grazie a un Registro dei donatori che consente di poter rifornire la struttura e tenere alta l'attenzione sul disagio.

I donatori sono informati in tempo reale sulle necessità del market così che ognuno sia in grado di contribuire nel modo più efficace. Questo sistema assicura il rifornimento continuo dell'Emporio e la presenza di tutti i prodotti negli scaffali insieme al pane e alla frutta fresca.

Negli anni si sono aggiunti i servizi di piccole forme di promozione del lavoro, la gestione del Centro comunale per il riuso, il pagamento delle bollette domestiche e l'attivazione dello sportello di consulenza per le pratiche digitali "Tutti convocati".