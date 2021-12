A Sassari celebrata Santa Lucia, patrona degli oculisti

È stata celebrata ieri sera nella cappella dedicata a San Pietro, all'ingresso del palazzo Clemente, la ricorrenza di Santa Lucia, protettrice della vista e patrona degli oculisti.

L'incontro, organizzato dalla Clinica Oculistica dell’Aou di Sassari, diretta dal professor Antonio Pinna, in collaborazione con la Cappellania ospedaliera, ha visto la partecipazione del vicario dell'arcivescovo, monsignor Antonio Tamponi.

Il vicario ha voluto sottolineare la necessità di cogliere in questo tempo, in cui ci si prepara alla nascita del Verbo che si è fatto Carne, l'opportunità di avere uno sguardo pulito per cogliere questo passaggio del Signore. Un passaggio che cambia la vita, se accolto in maniera consapevole. Quindi una invocazione a Santa Lucia perché possa dare sempre a tutti la capacità di vedere la presenza di Dio.

Alla messa hanno partecipato gli operatori sanitari della Clinica, medici, infermieri e oss, e alcuni pazienti.

Monsignor Tamponi ha concelebrato la messa assieme ai cappellani ospedalieri, don Piero Bussu, don Virgilio Businco e padre Eugenio Pesenti.