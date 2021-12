Sassari, una raccolta per la ricerca sui sarcomi in età pediatrica in memoria della piccola Marta

“Vicini alla prima ricorrenza del suo anniversario, è nostro desiderio onorare la sua perdita con questa raccolta fondi da destinare all’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma che destinerà il ricavato alla sperimentazione nell’immunoterapia nel trattamento dei sarcomi in età pediatrica”.



Rita Ara, mamma della piccola Marta, scomparsa un anno fa, ha lanciato questa campagna su GoFundMe da Sassari “per aiutare altri bambini, o almeno provare a fare un passo in avanti verso la cura di questo tipo di tumore, così raro e terribile”.



“Il 29 ottobre 2018 - racconta Rita - cambia la nostra vita, arriva inesorabile la diagnosi del Bambin Gesù: ‘osteosarcoma condroblastico femore dx’. Uno dei tumori pediatrici più rari e più aggressivi. Marta compirà otto anni il mese successivo”.



La madre racconta il calvario di chemio, operazioni, risonanze e sacrifici di un tumore che a un certo punto sembrava sconfitto, ma purtroppo era ritornato. Descrive una bambina coraggiosa, che non si è mai lamentata di quanto stava accadendo.



“Un giorno all’improvviso - scrive Rita - ci aveva detto : ‘Io sono una bambina sfortunata perché mi sono ammalata. Ma sono una bambina molto fortunata perché ho due genitori che mi amano tanto. Io mi sento molto amata”.



“Il 29 Dicembre 2020 ha dovuto arrendersi. Schiacciata da un nemico troppo forte del quale purtroppo ancora oggi si conosce poco. La campagna - conclude - resterà aperta fino al 10 Gennaio”.



La raccolta destinata al Bambin Gesù, che ha già superato i cinquemila euro, è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/fondi-per-losteosarcoma