Carnaroli classico dell'azienda Passiu di Oristano nella guida del Gambero Rosso "Top Italian Food"

IL CARNAROLI CLASSICO. Il Carnaroli Classico in purezza, considerato da chef e appassionati di cucina il “Re dei risi”, è solo uno dei prodotti di punta di casa Passiu, accanto al Vialone Nano Classico e al riso nero Gioiello a cottura rapida. "È una varietà storica che, a fronte di basse rese in campo e le difficoltà durante la raccolta, in termini di tenuta di cottura e rilascio di amido è nettamente superiore a risi similari della stessa categoria", aggiunge Passiu. "E’ ideale per la preparazione di risotti cremosi di mare e di terra, ottimo anche per gustose insalate di riso, sartù, arancini, supplì e dessert”.















Il Carnaroli classico dell'azienda Passiu di Oristano entra nella guida del Gambero Rosso "Top Italian Food 2022", dedicata alle eccellenze italiane. È l’unica azienda sarda tra le 30 produttrici di riso italiane presenti nella guida e potrà utilizzare e inserire sulle confezioni il marchio "Top Italian Food 2022". La nuova edizione della guida è stata presentata ieri, lunedì 13 dicembre, a Roma.Un risultato anticipato un mese fa dall'inserimento del Carnaroli Classico Passiu nella rosa dei trenta migliori Carnaroli di Cascina italiani dal numero dedicato a "Riso e Risotti”, conquistando la terza posizione. Una vetrina di prestigio per questa eccellenza sarda che figura accanto a prodotti di regioni del nord Italia, tradizionalmente vocate alla risicoltura.L’AZIENDA. Riso Passiu è un'azienda a conduzione familiare, fondata a Oristano nel 1975. È l'unica realtà sarda iscritta all’Albo dei produttori di Carnaroli Classico dell’Ente Nazionale Risi. “Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto questo riconoscimento - afferma Felice Passiu, titolare dell'azienda e responsabile della comunicazione - ci ripaga per l’impegno e l’attenzione che poniamo nel nostro lavoro e ci stimola a fare sempre meglio”.