Sassari, spaccio di droga al centro storico: in carcere otto nigeriani

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, i carabinieri della Compagnia di Sassari hanno eseguito un’operazione che ha visto l’applicazione di 8 misure cautelari nei confronti di soggetti di nazionalità nigeriana e residenti nel centro storico del capoluogo, accusati a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Nel complesso, l’attività ha portato al deferimento di 28 persone ritenute coinvolte a vario titolo dell’attività illecita di spaccio di droga.

Le misure rappresentano la conclusione di un’attività investigativa condotta dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassari – sezione Operativa – che si è svolta dal novembre 2020 a febbraio 2021 e ha consentito di ritenere esistente un ingente, sistematico e remunerativo traffico di eroina per un giro di traffico di 30 mila euro mensili. La droga, destinata alla piazza di spaccio cittadina, secondo la ricostruzione contenuta nell’ordinanza cautelare, veniva approvvigionata da uno dei membri del gruppo e successivamente spacciata al dettaglio nelle vie del centro storico di Sassari, soprattutto nelle scuole materne ed elementari di San Donato.

Le dosi confezionate venivano occultate all’interno della bocca degli indagati e “sputato” al tossicodipendente che a sua volta – in piena pandemia – lo nascondeva all’interno della propria bocca, allo scopo di eludere le investigazioni.

Le ipotesi investigative, tradotte in richiesta di misura cautelare dalla Procura della Repubblica, sono state condivise dall’ufficio del GIP, che ha emesso il provvedimento restrittivo odierno con cui è stata disposta la custodia in carcere per H.A. (classe ’94) e H.S. (classe ’95) e il divieto di dimora nei comuni della provincia di Sassari per I.E. (classe ’92) e S.O. (classe ’92), O.H.D. (’96), A.J. (’94), M.E. (’87) e T.O. (classe ’90), tutti nigeriani pluripregiudicati, percettori del reddito di cittadinanza.







Gli otto indagati sono ritenuti responsabili, in concorso, di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni odierne sono state effettuate nove perquisizioni finalizzate al rinvenimento di sostanze stupefacenti e alla ricerca di ogni elemento utile per suffragare l’intero quadro probatorio.