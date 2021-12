Ozieri entra nel vivo dell'atmosfera natalizia: eventi dal 16 al 23 dicembre

Gli eventi natalizi in programma per questo fine settimana sono numerosi e per tutti i gusti.

Si inizia giovedì 16 dicembre 2021 alle 17.30 al Museo Archeologico “Alle Clarisse” dove sarà inaugurata la mostra “La rivolta dell’oggetto” di Venceslao Mascia, dedicata a Nuccio Bua, zio dell’artista, per anni assessore alla comunità montana e realizzatore della mostra sul maestro di Ozieri e di tanti altri eventi.

Venceslao Mascia è un orafo-scultore, allievo del maestro Arnaldo Pomodoro, la cui arte ha una forza arcaica, fatta di corpi abbozzati e scomposti, in parte svuotati, che impongono interrogativi circa la natura umana. La sua scultura in pietra vitrea è volutamente costituita da forme mai composte o appagate. La materia “ispirata” è lo sguardo dell’uomo che si protende all’esterno, così profondamente come sta in sé stesso. Nella mostra c'è un valore aggiunto: nelle tele è inciso il canto di una delle voci più belle del Canada: Nadine. La cantante canadese canta in sardo, e, fondendo la sua voce con le opere, diventa l'anima dell'opera.

La mostra, costituita da sculture, pitture e installazioni meccaniche interattive sarà visitabile gratuitamente presso gli spazi del sottotetto del museo fino 10 gennaio negli orari di apertura della struttura..

Venerdì 17 sempre nei locali del Museo Archeologico alle 15.30 si potrà partecipare al Laboratorio dei pasta fresca “SU Cabude”, condotto dall’Associazione il M.O.I.C.A Ozieri, con la partecipazione della documentarista Cristina Ricci, autrice del libro.

Sabato18 e Domenica 19 si potrà visitare la mostra di pittura “Sinfonia d’Autunno” di Olesya Kuroles. Entrambi i giorni alle 19.00 i visitatori potranno assistere ad un intrattenimento musicale con i TARAZED (Francesco Manai, Andrea Piliu, Daniele Sanna) e la cantante Laura Mulas

Domenica 19 dicembre dalle h. 10.00 alle 17:00 al museo saranno protagoniste le famiglie con il laboratorio “GLE Grandi Giochi di Legno” dell’Associazione Lughenè. Con 20 giochi di legno della tradizione di diversi paesi del mondo.

Incontro con Babbo Natale “Inverso”: Regala a Babbo Natale un tuo gioco che non utilizzi più (purché in buone condizioni) lui lo donerà ai bambini più bisognosi

La prenotazione è obbligatoria al numero 0797851052

Domenica 19 dicembre arriva ad Ozieri la SeuinStreet Band: unica in Sardegna nel suo genere, conta tra le sue fila circa 40 strumentisti, per lo più giovanissimi!

Si tratta di una band da strada, con musiche di forte impatto che spaziano tra i generi Funk, R&B, Soul e Jazz abbinate a coreografie spettacolari che, senza alcuna barriera, coinvolgono e divertono il pubblico.

Itinerante per il centro storico, partirà alle 17:30 dai Giardini Del Cantaro. Evento a cura di InOghe Cultura e Spettacolo Ozieri all'interno della rassegna degli eventi natalizi con il contributo del Centro Commerciale Naturale Ozieri Wiva – del Comune Di Ozieri della Pro Loco e la collaborazione dell'Istituzione San Michele.



Si prosegue mercoledì 22 dicembre l’appuntamento è alle 17.00 ai giardini del Cantaro con i buffi personaggi di “Musicolerìa” che animeranno vie e piazze del centro, con il loro carretto ricco di sorprese.

Gli artisti itineranti si esibiranno con musica dal vivo, giocoleria, trampoli e acrobazie, in un coinvolgente spettacolo per grandi e piccoli.

L’evento di Maimè-Gurdulù Teatro è patrocinato dal Comune di Ozieri con la collaborazione dell’Istituzione San Michele.

Giovedì 23 dicembre sarà la volta di “Bighinos a Nadale”, il contest di presepi e addobbi natalizi per i rioni di Ozieri, in un percorso itinerante si potranno ammirare le installazioni presenti in piazza San Leonardo, via San Gavino nella scalinata delle Filippine, via Grixoni, Piazzetta Santa Lucia e piazza Carlo Alberto. L’evento, accompagnato dall’animazione dell’Associazione Inoghe e dai trampolieri e giocolieri di Gurdulù Teatro, terminerà nell’Auditorium di San Francesco con la premiazione dei partecipanti. La partenza è prevista alle 16.30 da piazza San Leonardo.