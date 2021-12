Il movimento "A Foras" accusa di censura il Comune di Arbus: "Ci è stata annullata la presentazione"

"Questa sera, mercoledì 15 dicembre, si sarebbe dovuta svolgere la presentazione “ Storia, attività e sviluppo del poligono di Capo Frasca” presso la sala consiliare del comune di Arbus. Nonostante la richiesta della sala fosse stata fatta via Pec con largo anticipo, siamo entrati, ad una settimana dall'evento nel classico rimpallo di responsabilità tra un ufficio e l'altro, nuove Pec e telefonate ad impiegati ed impiegate. Eppure il giorno stesso in cui è stata fatta la richiesta “La mail/PEC ricevuta è stata protocollata con numero: 22058 in data:25/11/2021.

Il protocollo è stato inviato ai seguenti destinatari:



Il Movimento "A Foras" accusa l'amministrazione del Comune di Arbus di censura. I rappresentanti dichiarano:Ufficio del SindacoASSESSORE LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, VIABILITA', SERVIZI TECNOLOGICI, BILANCIO, PA...Segretario ComunaleUfficio Segreteria GeneraleUfficio Tributi”.Gli esponenti del movimento antimilitarista si domandano: "Possibile che in tre settimane nessun ufficio ha dato mezza risposta per poi, su nostra sollecitazione, sparire nel nulla?" e proseguono: "Ѐ evidente nel Comune di Arbus non si può parlare di basi militari. Come se fossero i nuovi baroni della Costa Verde e del golfo di Oristano, che con l'elemosina degli indennizzi acquisiscono il diritto di deturpare la nostra terra e le insenature più belle dell'isola, le forze armate non hanno neanche bisogno di palesarsi e mostrare contrarietà, c'è qualcuno che fa il loro lavoro senza chiedere. BASTA CENSURA! Non ci perdiamo d'animo. Invitiamo le persone di Arbus, compresi consiglieri e l'amministrazione all'appuntamento di domani a Uras dove replicheremo la presentazione che non abbiamo potuto fare oggi.Ci vediamo alle 19 presso la sede E. Berlinguer in via Marconi 39 a Uras".