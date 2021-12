Lavoro: approvate le disposizioni attuative per finanziare acquisizione e rinnovo delle patenti

Entra nel vivo un’altra delle misure disposte dall’Assessorato del Lavoro per favorire l’occupazione e generare nuove opportunità attraverso percorsi formativi mirati. Su proposta dell’Assessore del Lavoro, Alessandra Zedda, la Giunta regionale ha infatti approvato le disposizioni attuative per l’esecuzione degli interventi rivolti al conseguimento delle patenti C e CQC, D e CQC ed E annunciati nelle scorse settimane, consentendo quindi l’avvio dell’intervento. “Con questa misura facciamo realmente incontrare domanda e offerta dando una risposta concreta al fabbisogno delle aziende di trasporto e logistica e offrendo nuove possibilità formative a chi in questo momento non ha un lavoro stabile”, ha spiegato l’Assessore del Lavoro Alessandra Zedda che in appena 15 giorni ha dato corso all’intervento annunciato tracciando le direttive attuative per gli uffici, passaggio necessario per avviare il progetto di formazione.



I voucher dell’importo massimo di 3.500 euro verranno assegnati previo apposito avviso pubblico emanato dall'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, Aspal, rivolto ai disoccupati e alle disoccupate in possesso della DID, in esito al quale verrà definito un elenco di soggetti ammissibili. La misura, per un principio di equità sociale, comprende però anche i soggetti disoccupati che pur essendo già in possesso delle patenti e delle qualificazioni in questione non hanno potuto procedere all'eventuale rinnovo a causa delle contingenti situazioni socio-economiche causate dalla pandemia da Covid-19.



L 'Aspal attiverà ora i necessari atti per il coinvolgimento del sistema camerale sardo rappresentato da Unioncamere Sardegna, che si farà carico, sul territorio, attraverso le Camere di Commercio competenti , di individuare con procedure ad evidenza pubblica i soggetti che dovranno fornire i percorsi formativi per il conseguimento delle patenti e delle qualificazioni o eventuali rinnovi.



L'elenco dei disoccupati e delle disoccupate, redatto sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze sarà inviato dall'ASPAL a Unioncamere Sardegna, che indirizzerà i beneficiari ai soggetti deputati alla formazione dislocati sul territorio regionale. Le Camere di Commercio competenti per territorio provvederanno a erogare il voucher assegnato ai beneficiari, liquidando il relativo importo direttamente al soggetto che ha fornito l'attività formativa al termine del percorso e dopo il conseguimento della patente, ovvero della qualificazione o rinnovo