“Il Covid si combatte con la respirazione”. Antonello Unida, garante dei detenuti, rischia la revoca

Sassari. Oggi alle 15 il consiglio comunale di Sassari è chiamato a decidere sulla decadenza di Antonello Unida (noto anche con lo pseudonimo di Antonio Jodo) dalla carica di Garante dei detenuti. La carica di Unida è a rischio a causa delle sue tesi complottistiche diffuse sui suoi canali social: video contro il vaccino e critiche allo strumento del Green pass.

L’assemblea comunale, sulla spinta di diversi gruppi consiliari, del presidente del Consiglio e anche della direzione del carcere di Bancali, dovrà decidere se revocare la delibera con cui l’ex consigliere provinciale di Alleanza Nazionale era stato nominato Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

Qualche settimana fa, il 15 ottobre, Unida non sarebbe potuto entrare in carcere perché privo della certificazione verde. Per poter continuare a svolgere il suo lavoro, aveva dovuto ricorrere al tampone. Nonostante questa momentanea accettazione, sui social aveva continuato ad esprimere forti perplessità sui mezzi a contrasto della pandemia e a diffondere le sue idee e le sue tesi complottiste.

Oggi la decisione del consiglio, che potrebbe revocare il suo incarico.