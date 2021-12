Telethon-UILDM: A Sassari per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare

Sassari. Anche quest’anno i volontari UILDM doneranno il loro tempo per raccontare i progressi della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e distribuiranno il Cuore di cioccolato, il gadget che accompagna i nostri Natali insieme a Telethon. Da più di 30 anni UILDM e Fondazione Telethon hanno scelto di collaborare perché insieme si può andare più lontani! I Cuori di cioccolato Telethon, prodotti in esclusiva da Caffarel, sono disponibili quest’anno nei tre gusti: al latte, fondente, al latte con granella di biscotto. Non essendosi ancora del tutto conclusa l’emergenza sanitaria da Covid-19, continuiamo a farlo in sicurezza e nel rispetto delle norme in vigore.

I volontari della Uildm di Sassari saranno presenti sabato 18 dicembre, al mattino, in due banchetti contemporaneamente: all’Emiciclo Garibaldi, presso il mercato verde di Campagna Amica della Coldiretti e anche al mercato di Campagna Amica del Centro Luna e Sole. Ringraziamo la Coldiretti per il sostegno e l’ospitalità presso le loro iniziative.



Il Bando Telethon-UILDM



Dal 2001 i fondi raccolti dalle Sezioni UILDM sostengono il Bando Telethon - UILDM nell’ambito del quale, solo negli ultimi 10 anni, sono stati investiti oltre 10 milioni di euro destinati specificatamente al miglioramento della qualità della vita dei pazienti neuromuscolari.



Nel luglio del 2021 sono stati annunciati i 3 vincitori del Bando Telethon - UILDM 2021, dedicato quest’anno a progetti di ricerca sulle distrofie di Duchenne e di Becker. I 913.000 euro che sono stati destinati a finanziare questi progetti derivano da quanto raccolto dai volontari UILDM durante le campagne Telethon.

«Nella ricerca è la nostra speranza», è il motto che accompagna tutti i volontari UILDM che si impegnano ogni giorno per raccontare l'avanzamento della ricerca scientifica sulle malattie neuromuscolari.

La maratona in Tv: Come ogni anno, la maratona Telethon sarà presente sulle tre reti Rai in un’ideale staffetta.



Il filo conduttore 2021 è lo slogan “La ricerca dona. Dona per la ricerca”. È l’invito che Fondazione Telethon rivolge ai cittadini per continuare a partecipare alla grande catena di solidarietà e sostenere la ricerca: grazie ad essa, infatti, è possibile donare speranze, terapie e futuro a tutte le persone con una malattia genetica rara e alle loro famiglie. Una campagna che sottolinea i doni della ricerca, per tutti, e l’importanza di sostenerla in un percorso di sviluppo e progresso dell’intera comunità. Il simbolo del DNA rappresenta la fiducia di tutti i donatori che credono nella ricerca scientifica Telethon, che sta consentendo di donare diagnosi, terapie e cure alle persone con malattie rare.



La programmazione dettagliata del palinsesto è presente sul sito www.telethon.it.



UILDM Sezione di SASSARI “Andrea Cau” - ONLUS



Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare



Via Pozzomaggiore, 14 - 07100 SASSARI



cell. 3358249431 presidente dott.ssa Gigliola Serra



email: uildmsassari@tiscali.it



Sito internet: www.uildmsassari.org



Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Casa-Vacanze-Uildm-Sassari-386446821565006/​​​​​​​​​​​​