Sassari. Aggiudicata la gestione del parco di Baddimanna

Sarà sempre presente il personale dell’Agenzia regionale Forestas impegnata dal marzo 2019 mediante una convenzione, nelle attività di manutenzione, miglioramento e valorizzazione del patrimonio arboreo e che il Comune di Sassari ringrazia per la preziosa collaborazione.













È stato aggiudicato il “Servizio di gestione del Parco urbano di Baddimanna e delle strutture annesse” alla Ditta Marajà S.r.l.s.. La concessione avrà durata decennale: dal 15 dicembre 2021 al 14 dicembre 2031 e comprende la gestione dei punti di ristoro, bar e ristorante, e di tutte le altre strutture presenti. Come primo intervento la concessionaria dovrà volturare le utenze, avviare le attività di manutenzione straordinaria degli edifici, in questi anni oggetto di ripetuti atti vandalici, per renderli pronti per il servizio di ristorazione. Una volta ottenute tutte le autorizzazioni necessarie all’avvio dell’attività il Parco sarà aperto al pubblico.