Successo per il Good Action day, l'evento organizzato dall'Avis dedicato alla positività

Il Good Action Day, sostenuto dalla Regione Sardegna, si è rivelato come nelle previsioni, un vero e proprio happening della positività, perfetta a Natale, per una città che ha dimostrato di accogliere con entusiasmo segnali positivi di ripartenza e normalità. Perché fare del bene, aiutare il prossimo, fa bene, e non solo per un giorno.













E’ stato un Good Action Day freddissimo, sotto il profilo meteorologico, ma caldissimo e accogliente per contenuti e spirito di partecipazione. Grazie alla collaborazione di tutti. Perché delle buone azioni è giusto parlarne, divulgarle e viralizzarle.Capita così che sabato scorso, la manifestazione voluta dall’Avis Provinciale di Sassari -che desse spazio ai giovani, alle scuole, passando per enti e istituzioni, giungendo fino a quel mondo, delle associazioni di cui non si parla mai abbastanza- si sia rivelata un successo. Al mattino così come alla sera, in una Piazza d’Italia vestita a festa, pronta ad accogliere per tutto il giorno tanta, tantissima gente. Negli spazi allestiti dedicati ai più piccoli e in quelli finalizzati a momenti di divulgazione e confronto.L’evento ha coinvolto cinque istituti superiori cittadini -liceo "Castelvì", Convitto Nazionale "Canopoleno" (che ha preso parte, oltre al liceo, con alcuni allievi della 3B media musicale), liceo "Artistico", liceo "Azuni" e polo tecnico Devilla- ben ventiquattro associazioni, e poi vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale, e protezione civile.“Siamo davvero soddisfatti per come le persone hanno dimostrato di gradire la nostra manifestazione- dice il presidente regionale dell’Avis,Vincenzo Dore- e per noi è stato un segnale importante. Per chi ogni giorno produce il massimo sforzo a beneficio della collettività. La giornata delle buone azioni si è rivelata anche sotto questo profilo un momento di riflessione importante per tutti.”Obbiettivo finale: raccontare chi opera in silenzio per il bene della comunità e sensibilizzare, soprattutto i giovani, alla donazione del sangue, come negli intendimenti il presidente provinciale, Antonio Dettori e del direttore artistico, Stefano di Franco. Un obbiettivo raggiunto in pieno.