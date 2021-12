Dinamo Women: la squadra si prepara al prossimo impegno di campionato, sabato la sfida con Broni

I margini di crescita delle Women passano dalla difesa: “Dobbiamo migliorare tantissimo in fase difensiva già da sabato, servirà una partita di sostanza, sacrificio e concentrazione totale. Le ragazze sono un bel gruppo, lavorano sodo e stanno tutte dando il loro contributo per inserire Maja consapevoli di quanto sia importante il suo aiuto in campo, per raggiungere l’equilibrio che stiamo ancora cercando”.





Le Dinamo Women si preparano al prossimo impegno di campionato: sabato alle 19 Cinzia Arioli e compagne affronteranno Broni nella sfida della undicesima giornata della Techfind A1.A commentare l’imminente partita è coach Antonello Restivo: “Broni è una società sta facendo molto bene, in estate hanno rinnovato profondamente la squadra costruendo il roster ex novo. Nella passata stagione avevano soprattutto giocatrici italiane mentre quest’anno coach Andra Castelli ha costruito la squadra partendo da tre straniere comunitarie. Broni sta giocando molto bene in questo avvio di campionato, è una squadra che mette molta intensità. Oltre alle tre straniere – le croate Nina Dedic e Mia Masic, la serba Tijana Krivacevic – in cabina di regia si conferma playmaker solida per la A1 Elena Bestagno, arrivata insieme a coach Castelli da Vigarano. Nello spot di guardia c’è Virginia Galbiati: giocatrice pericolosa che dà molta energia a tutta la squadra ed è una delle migliori realizzatrici italiane con 12.7 punti a partita. È una squadra che sino ad adesso ha fatto delle grandi partite, anche nelle sconfitte si è sempre giocata la partita come è successo anche nell’ultima contro la Virtus Bologna”.Il focus in casa Dinamo resta alto: “Per noi sarà importante approcciare bene, con la giusta mentalità: siamo carichi e stiamo inserendo Maja Skoric, dovremo avere un po’ di pazienza perché ancora non ha raggiunto la condizione ma ci sta lavorando con grande serietà. In settimana abbiamo lavorato bene, non eravamo più abituati a fare una settimana intera di allenamenti, cosa che per esempio non siamo riusciti prima della sfida con Lucca in cui abbiamo avuto qualche problemino. Le ragazze hanno dimostrato ancora di avere una grande mentalità, sono sicuro che sabato daremo battaglia dal primo minuto. Le partite in casa per noi sono fondamentali perché giocare con il pubblico ci dà grande energia e vogliamo continuare a stare sul pezzo”.I biglietti per la sfida con Broni, in programma sabato 18 dicembre alle 19, sono in vendita nella biglietteria dello Store di via Nenni aperta dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 13 e dalle 16 alle 18:30. Sabato apertura mattutina dalle 10:30 alle 13 e dalle 16 fino all’inizio del match.