Antonello Unida revocato dall’incarico di garante dei diritti dei detenuti

Sassari. Ieri pomeriggio il consiglio comunale ha decretato, in un’assemblea riservata (a porte chiuse), la revoca di Antonello Unida dalla carica di garante dei detenuti del Comune di Sassari. Alla votazione hanno partecipato 18 consiglieri (l’opposizione ha abbandonato l’aula in segno di polemica). In 17 – con voto segreto – hanno espresso parere positivo alla revoca del mandato. Uno solo ha manifestato contrarietà.