In radio da oggi "Oro e Cristallo", il nuovo singolo dei Tazenda

https://backl.ink/144245681

Da oggi, venerdì 17 dicembre, è in radio e in digitale “ORO ECRISTALLO”, il nuovo singolo dei TAZENDA in collaborazione con il tenore sardoMatteo Desole, estratto dall’ultimo album(Vida Records /Believe / Discoteca Laziale – ).

Disponibile anche il videoclip su YouTube: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=3EA5HAXos8o" class="targetBlank">https://www.youtube.com/watch?v=3EA5HAXos8o

La band si esibirà questa sera dalle ore 21:00 al TeatroTonio Dei a Lanusei (NU) e domani, sempre dalle ore 21:00, all’AuditoriumConservatorio a Cagliari.

I biglietti dei concerti sono acquistabili al seguente link:<a href="https://www.tazenda.it/gli-ultimi-tour-dei-tazenda/" class="targetBlank">https://www.tazenda.it/gli-ultimi-tour-dei-tazenda/.

“ORO E CRISTALLO” rappresenta una contrapposizione moltofrequente nello stile dei Tazenda, da sempre alla ricerca di contaminazioni perdare sfogo all’incessante spinta verso il nuovo e per sfuggire allo stereotipodi band etno-pop sarda. Proprio in questa chiave va letta la collaborazione conil giovane cantante di Opera Matteo Desole e con l’orchestra classica direttadal Maestro Stefano Garau, in un omaggio alla melodia all’italiana.

Liriche d’amore senza tempo e spazio, oltre i confini dellagalassia delle relazioni terrene, per entrare in una dimensione dove tutto èuno e dove l’amore è la sostanza che crea vita, mantiene l’equilibrio edistrugge gli opposti.

«Abbiamo valicato le regole di ciò che pensiamo sial’amore – raccontano i Tazenda – Non il mercanteggiare servizi emotivi efisici, ma fluttuare liberamente senza una precisa connotazione della nostraindividualità. La musica riesce sovente a parlare in punta di versi senzascivolare nel giudizio della mente imprigionata negli schemi appresi. Almenonella teoria abbiamo cercato di immaginare un amore intriso di stelle. Lamusica d’autore e il mondo classico si innamorano con grande leggerezza inquesto nostro singolare brano. Siamo stati testimoni di una forza che ci haguidato verso il cuore di quello che è diventato Oro e Cristallo».

Il singolo è estratto da “ANTÌSTASIS” (dal grecoclassico “Resistenza”), disco che incontra tradizione e innovazione, in cui siraccontano storie di vita comune tra debolezze, paure e speranze riposte nelfuturo. 11 brani inediti (più 1 remix), in lingua sardo-logudorese e italiano,in cui si fondono il desiderio di esplorazione, l’attenzione di produzionimoderne e la ricerca della semplicità stilistica e vocale.

Dalla loro formazione nel 1988, i TAZENDA hanno pubblicato20 album tra live, raccolte e studio. Già dal primo e omonimo album, la bandrock etnica mostra il loro marchio di fabbrica: un sound unico che fonde glistrumenti musicali della tradizione sarda insieme alle chitarre elettriche. ITazenda vantano 2 partecipazioni al Festival di Sanremo (nel 1991 con “Spuntala luna dal monte” insieme a Pierangelo Bertoli e l’anno seguente con “Pitzinnosin sa gherra”), molteplici dischi d’oro, vittorie in svariate competizioni(tra le quali “Gran Premio”, il “Cantagiro”, il “Telegatto”, il “PremioPierangelo Bertoli”), collaborazioni con importanti artisti come Fabrizio DeAndré e Corrado Rustici (produttore di Zucchero) e live sold out in Italia eall’estero. Nel 2007 il brano “Domo Mia”, in duetto con Eros Ramazzotti,è in vetta a tutte le classifiche, al quale seguono altri importanti duetti conFrancesco Renga, Gianluca Grignani e i Modà. Il penultimo album di inediti “Ottantotto”,del 2012, è il primo dell’etichetta Vida, al quale seguono 2 live album (“DesvelosTour” e “Il respiro live”), la raccolta “S’istoria”, numerosiprogetti dal vivo e infine “Antìstasis”.

La foto dei Tazenda è di Domenico Rizzo