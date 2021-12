Il promettente Michele Maganuco firma per la Torres

Sguardo costantemente attento e proiettato al territorio, ai giovani del territorio, inestimabile patrimonio dell’Isola del pallone e risorsa fondamentale del progetto rossoblù. La società è alla costante ricerca di giovani talenti, sull’Isola e sulla penisola, di elementi da integrare ne da fr crescere, da coltivare in prospettiva di un esordio/impiego nella prima squadra. In tal senso si colloca l’importante e futuribile operazione, chiusa formalmente in data odierna, che porta in rossoblù il classe 2004 Michele Maganuco.



Michele Maganuco



Cresciuto calcisticamente in Lombardia, fra FBC Saronno e il CFC di Rho, nel 2017 si trasferisce a seguito della famiglia in Sardegna. Gioca per la Sigma dove - in ognuna delle stagioni disputate nei campionati Giovanissimi e Allievi - vince la classifica cannonieri: si ripete anche nell’ultimo campionato Élite, dove vince da sotto età con 23 gol realizzati nelle 18 partite disputate (campionato poi interrotto per Covid).



Sempre effettivo delle rappresentative regionali, rappresentative con cui ha partecipato al torneo delle Regioni nel 2019 (ultimo disputato prima della pandemia). Nella prima parte della stagione 2021-2022 ha giocato in Eccellenza al Castiadas dove, scendendo in campo con regolarità, ha segnato 3 reti e fornito diversi assist i suoi compagni. Da oggi vestirà la maglia della Torres.