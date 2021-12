Sassari, Natale al Cine Teatro Astra con "Io, Pollicino" e "Un principe piccolo piccolo"

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 18.











“Io, Pollicino” in programma sabato 18 e domenica 19 alle 18.“Un principe piccolo piccolo” 26, 27, 28 dicembre 2021 e 5, 6 gennaio 2022.Un Natale da favola con il cartellone festivo pensato per i più piccoli. Prosegue la XXXII stagione dI “Famiglie a Teatro” 'appuntamento tradizionale con il teatro dei ragazzi al Cine Teatro Astra nuova sede della storica compagnia “La Botte e il Cilindro” che organizza da sempre l’unica vera stagione di teatro per ragazzi in Sardegna. La compagnia sassarese è riconosciuta dal Ministero della Cultura, che sostiene le attività de La Botte e il Cilindro assieme alla Regione Sardegna, al Comune di Sassari e alla Fondazione di Sardegna.Dopo il successo dei primi due mesi di programmazione l’appuntamento classico con il cartellone natalizio propone questo fine settimana “Io, Pollicino” in programma sabato 18 e domenica 19 alle 18.Anche nella nuova versione della Botte e il cilindro con testi di Consuelo Pittalis e regia di Pierpaolo Conconi Pollicino è un bambino sperduto nel bosco, è solo e piccolo ma non si dà per vinto. Armato di coraggio e di grande furbizia troverà in se le risorse per affrontare gli ostacoli che la vita gli propone in un viaggio che è anche un cammino verso la maturità e l’autonomia dalle figure genitoriali.“Io Pollicino” racconta una storia che fa parte della tradizione ma che viene affrontata dalla riscrittura di Pittalis e dalla regia di Conconi in un modo completamente originale grazie anche alle suggestioni create dalle musiche originali realizzate da Mario Chessa dei Bertas”.Per tutto il periodo natalizio 26, 27, 28 dicembre 2021, 5, 6 gennaio 2022 arriva inoltre un atteso ritorno per uno spettacolo denso di magia: “Un principe piccolo piccolo” di Consuelo Pittalis regia Pier Paolo Conconi ispirato ad un classico dei classici il “Piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry. Sul palco: Stefano Chessa, Luisella Conti, Alice Friggia, Consuelo Pittalis. “Questa produzione è strutturata come sempre su diversi livelli di lettura, dice Conconi, dedicata ai più piccoli ma pensata per essere godibile dai sognatori di tutte le età. La nostra trasposizione teatrale va infatti ben al di là della narrazione della vicenda, lasciando spazio, più che al testo, alle immagini poetiche che il romanzo suggerisce. I diversi linguaggi utilizzati nello spettacolo: musica, canzone, narrazione, recitazione e qualche incursione nel mimo e nella clowneria ci hanno consentito di trovare modalità sempre diverse per trattare con delicatezza i grandi temi affrontati dal libro cercando di non cadere mai nel concettuale ma viceversa di cogliere di questa conosciutissima vicenda, l’essenziale che, come dice l’autore, è spesso invisibile agli occhi. Davanti ad un testo così profondo, riflessivo, che ha conquistato generazioni di lettori il rischio era quello di “appoggiarsi” al libro. Noi abbiamo preferito invece interpretarlo cercando di trasferire il suo messaggio alle nuove generazioni senza snaturarne l'essenza.”BIGLIETTIIngresso € 9,00 – Ridotti € 6,00È possibile prenotare i biglietti solo inviando una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com entro le ore 15:00 del giorno dello spettacolo. Si prega, nella mail, di indicare: NOME, COGNOME e NUMERO DI TELEFONO. Non è possibile prenotare telefonicamente. Saranno valide esclusivamente le prenotazioni per le quali si riceverà conferma scritta per mail. La biglietteria apre alle ore 17:00. La scelta dei posti in sala è libera.