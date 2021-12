Sennori, concerto di Natale per i bimbi del Madagascar

Sennori. Un concerto di Natale con il cuore rivolto verso i bambini del Madagascar. Domani 19 dicembre alle ore 20,30, il Coro Polifonico Città di Sennori si esibirà con lo spettacolo “Baba Yetu” nella chiesa parrocchiale di San Basilio Magno con l'intento di raccogliere fondi in beneficenza, da donare all’associazione Amici del Madagascar, organizzazione che porta avanti progetti per fornire istruzione, alimenti e cure mediche ai bimbi del Paese africano.



Il coro, diretto dal maestro Francesco Scognamillo, offrirà agli spettatori un repertorio di musiche e canti africani, per un appuntamento con la beneficenza, patrocinato dal Comune di Sennori. “Per l’amministrazione comunale questo evento è molto importante; da una parte perché, nel rispetto delle norme anticovid, segna la ripartenza dell'attività concertistica del Coro Polifonico, ferma per oltre un anno a causa proprio della pandemia”, spiega la vicesindaca e assessora alla Cultura, Elena Cornalis, “dall’altra perché si tratta di un concerto per beneficenza che vuole aiutare in maniera concreta i bambini del Madagascar. Siamo sicuri che i sennoresi risponderanno con il cuore a questa iniziativa, come hanno più volte dimostrato di saper fare”.