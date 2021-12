"PuntodivistaFilmFestival", mercoledì a Cagliari la montatrice Anna Napoli

Cagliari. Mercoledì 22 dicembre alle 20:30 (Teatro Adriano, via Sassari 16, Cagliari – biglietto d’ingresso: 15 euro) è in programma l’ultimo atto del PuntodivistaFilmFestival, il concorso internazionale di cinematografia organizzato dall’associazione culturale Art’In di Cagliari. Alla presenza degli autori, saranno premiate le opere vincitrici scelte tra i 17 finalisti selezionati dalla giuria composta da registi, sceneggiatori, direttori della fotografia e giornalisti.

Ospite della serata la montatrice Anna Napoli, che dialogherà con il giornalista Sergio Naitza. Sono previste le “incursioni corsare” delle cantanti e attrici Rossella Faa e Manuela Loddo, con le musiche di Fabio Piazzalunga.



Breve biografia di Anna Napoli

Entra nel mondo del cinema frequentando la Fonolux di Roma, dove ha potuto osservare al lavoro le grandi montatrici dell’epoca, come Adriana Novelli, Jolanda Benvenuti e Dolores Tamburini. Ha collaborato al fianco di Tatiana Casini Morigi negli stabilimenti Ponti-De Laurentis e per produttori di fama internazionale, come Carlo Degli Esposti. Presente come assistente in prestigiosi film, conosce grandi montatori del calibro di Nino Baragli, Ruggero Mastroianni e Maurizio Lucidi. Lavora con grandi registi come Luigi Magni, Marco Ferreri, Ettore Scola, Dino Risi, Marco Vicario, Luciano de Crescenzo, Renzo Arbore, Michele Soavi, Giancarlo Soldi, Guido Chiesa. Firma come montatrice film per Marco Bellocchio, Gianni Amelio, Peter Del Monte, Dario Argento, Piero Natoli. Realizza in pellicola e in digitale film, spot pubblicitari, documentari e serie televisive. È stata tra i fondatori dell’associazione Montatori Cinematografici. Docente in “linguaggio cinematografico e audiovisivo” alla Sapienza e al Centro sperimentale di cinematografia di Roma.

Tra i suoi montaggi figurano i seguenti film: Tutti al mare (2011), Il sangue dei vinti (2008), Arrivederci amore, ciao (2005), Fuoco su di me (2005), Quando i bambini giocano in cielo (2005), La casa delle donne (2003), Francesco (2002), I giorni dell’amore e dell’odio – Cefalonia (2001), La signora del gioco (2001), Non ho sonno (2001), Operazione Rosmarino (2001), Quando una donna non dorme (2000), Scarlet Diva (2000), Mirka (1999), Solo x te (1999), Un uomo perbene (1999), Costanza (1998), Cronaca nera (1998), Il fantasma dell’Opera (1998), Iqbal (1998), La Venere di Willendorf (1997), Le stagioni dell’aquila (1997), Ci vediamo in tribunale (1996), Cous Cous (1996), Ti mangerei di baci (1996), Babylon - La paura è la migliore amica dell’uomo (1995), Peggio di così si muore (1995), Vrindavan Film Studios (1995), L’aquila della notte (1994), Un amore rubato (1993), Etoile (1989), Non più di uno (1989), Saremo felici (1989), 32 Dicembre (1988), Angela come te (1988), Domino (1988), Qualcuno in ascolto (1988), Stesso sangue (1988), Cronaca nera (1987), Luci lontane (1987).



Info e prenotazioni: info@teatroadriano.it

Tel.: 392-2962241 / 333-8115999