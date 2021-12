Stasera al PalaSerradimigni la Dinamo sfida il Varese

Sassari. Stasera la partita della Dinamo contro la Pallacanestro Varese.



Appuntamento alle 18.30 al PalaSerrradimigni. Sul sito della squadra si fa il punto della situazione sul percorso sportivo: "La Dinamo Banco di Sardegna ritorna nelle mura amica dopo tre trasferte impegnative e il successo con Venezia: a calcare il parquet nella sfida della 12°giornata di campionato è la Pallacanestro Varese di coach Adriano Vertemati, già visto in Sardegna in Supercoppa, che si presenta dopo la sconfitta all’overtime con Napoli.





La sfida della 12°giornata sarà trasmessa in diretta su Discovery+: come di consueto su Dinamo Tv ci sarà la web social cronaca del match disponibile su tutte le piattaforme social e sul sito ufficiale dinamobasket.com."





Fonte: Sito ufficiale Dinamo www.dinamobasket.com



“Ci attende una partita impegnativa perché Varese arriva dalla partita contro Napoli persa solo ai supplementari: sarà una gara da affrontare con la massima attenzione, ha analizzato coach Piero Bucchi in conferenza stampa.Varese è una squadra molto atletica, mediamente giovane quindi bisognerà mettere in campo tutte le nostre energie per fare bene in una gara a cui teniamo tanto perché la giocheremo di fronte al nostro pubblico e vogliamo fare questo regalo prima di Natale ai nostri tifosi. Sicuramente conterà l’atteggiamento e lo spirito con cui si entreremo in campo”.Pallacanestro Varese. Varese ha vissuto un inizio difficile: il Covid, le dimissioni di Conti, l’impatto di Scola in società, il mercato. Le vittorie con Trieste e Tortona sembravano averle dato grande fiducia, la sconfitta di Pesaro e l’overtime perso con Napoli l’hanno ricacciata indietro, questo è quello può succedere in una classifica cortissima. La Dinamo dopo aver interrotto un digiuno che durava da sei partite, deve assolutamente battere i lombardi, ma non sarà certo una passeggiata. Varese, che ha 3 vittorie e 8 sconfitte, ha taglia fisica, ha talento sul perimetro ed è la 5^ squadra della serie A per rimbalzi, dove Sassari ha mostrato i limiti più accentuati.Tutto ruota intorno ad Alessandro Gentile (14 punti di media con quasi 14 tiri a partita), leader indiscusso sul parquet, che ha vinto il ricorso contro la squalifica di due turni ma non può sostituire una giornata in ammenda pecuniaria, essendo recidivo in Supercoppa proprio per uno screzio con Mekowulu che gli costò l’espulsione. Occhio però all’atletismo di Varese che è molto pericolosa sul perimetro dove può schierare giocatori di talento come l’ultimo arrivato Marcus Keene (il più basso della serie A con 178 cm, ex Cagliari), la guardia Trey Kell (13.9 punti con il 39% dall’arco), miglior marcatore l’anno scorso in Polonia, ma soprattutto Anthony Beane (12.5 pts 37% 3p), vecchia conoscenza di Bucchi a Roma, che sta dando un grosso contributo. Senza AleGent, l’Openjobmetis distribuirà molto le responsabilità e questo potrebbe alzare la pericolosità offensiva soprattutto del trio Usa. Molte delle chiavi difensive della squadra di Vertemati dipendono dall’esplosività e dalla stazza di John Egbunu (12.2 pt, 10.2 rb), miglior rimbalzista del campionato e vero ago della bilancia, mentre Jalen Jones (14.1 pts 5.5 rbs) è ala atipica, polivalente, che può attaccare, andare a rimbalzo, fare canestro da 3 punti anche da numero 5 con l’ex Dinamo Paulius Sorokas che sta facendo un super campionato per energia e dedizione (7.7 pts 6.1 rbs). Completano il roster il capitano di mille battaglie Giancarlo Ferrero e il cambio del playmaker, Giovanni De Nicolao, fratello di Andrea regista di Venezia.Parola all’avversario. A presentare la sfida con il Banco Guglielmo Caruso: “Domenica affrontiamo Sassari in una partita che per noi sarà molto importante; l'abbiamo già affrontata in Supercoppa ma ad oggi, esattamente come noi, sono una squadra totalmente diversa. Ci siamo preparati bene durante la settimana, ma sarà importante l'approccio mentale al match; se andiamo lì con voglia e concentrazione e giochiamo tutti con lo stesso obiettivo allora avremo molta probabilità di portare a casa la vittoria”.