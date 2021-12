Si è concluso con successo il Premio Alghero Donna 2021

Pubblico accogliente e caloroso ha confermato la simpatia e la partecipazione della città al Premio Alghero Donna nell’edizione 2021.

Con scioltezza e competenza, come sempre ha condotto la serata Neria De Giovanni, che ha ideato il Premio nel 1995, presidente della Giuria e dell’Associazione Salpare che organizza l’evento col patrocinio ed il contributo del comune di Alghero.

La serata si è aperta con un intervento musicale curato dal maestro Mauro Uselli col suo flauto traverso, accompagnato da Vittorio Ferrara alla tastiera.

Proprio la De Giovanni ha dato subito lettura di un bell’indirizzo di saluto e plauso arrivato dalla sottosegretaria del Ministero della cultura, sen. Lucia Borgonzoni.



Il sindaco di Alghero Mario Conoci ha salutato il pubblico e le premiate, riaffermando la volontà dell’Amministrazione di riportare in pianta stabile il Premio ad Alghero, magari alla riapertura della stagione estiva, cioè nel mese di giugno, così come era stato ideato.

La premiazione ha avuto inizio con una novità rispetto alle precedenti edizioni. Infatti è stata conferita la Menzione d’Onore alla giornalista algherese Dolores Serra, redattrice dell’emittente televisiva Catalan Tv.

A premiare lo stesso sindaco Conoci.

Neria De Giovanni ha quindi seguito la scaletta tradizionale chiamando sul palco la scrittrice vincitrice della sezione Prosa, Catena Fiorello Galeano per il romanzo “Amuri” (Giunti Editore).

La motivazione è stata letta da Silvana Pinna, storica figura dell’associazionismo algherese, in nome dell’Unicef come le altre “lettrici” tutte appartenenti al ricco panorama associativo locale. Ha premiato il sindaco di Alghero.

La simpatia e la comunicabilità di Catena Fiorello ha conquistato il pubblico che ama molto i suoi libri pieni di sole siciliano.

La poeta Anna Santo liquido che arriva da Bari, premiata per i numerosi libri tradotti all’estero, tra cui “La casa di pietra”, in Romania, ha ascoltato la motivazione letta dalla presidente della Rete delle Donne di Alghero, Speranza Piredda. A premiarla un’altra donna, la dirigente del commissariato di Alghero, Claudia Maria Gallo.

La motivazione della sez. giornalismo alla corrispondente RAI da Parigi, Inam Sabbath è stata letta dalla presidente della sezione locale della Fidapa, Monia Satta.

Purtroppo la giornalista ha dovuto comunicare agli organizzatori la sua assenza in quanto in quarantena per un contagio familiare. Ha comunque salutato e ringraziato il pubblico presente con un collegamento telefonico a viva voce.

La cerimonia di Premiazione si è conclusa con la lettura da parte di Neria De Giovanni della motivazione del Premio Speciale della Giuria alla condirettrice di Videolina, Simona De Francisci, premiata dalla segretaria generale del comune di Alghero, Giovanna Solinas. Salaris.

La serata si è conclusa con dolci melodie di.. parole con la poeta Anna Santoliquido che ha interpretato due sue liriche.

Il miglior modo per salutare il pubblico e gli amici, dandosi appuntamento all’anno prossimo quando, covid permettendo, ha promesso di essere presente anche la giornalista Inam Sabbath.