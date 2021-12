Erasmus+, il Convitto Canopoleno si confronta con l’Europa

Gli studenti, coinvolti in una serie di lezioni multidisciplinari, insieme ai docenti ed ospiti come la cantante lirica Francesca Sassu e la pallavolista, tra le più forti che la nostra isola abbia mai espresso, Rosanna Baiardo (presenti in un interessante dibattito nel quale hanno interagito con i ragazzi) stanno realizzando diversi prodotti finali, come e-book, video, presentazioni e giochi a tema, e collaborando a stretto contatto con i partner internazionali, grazie all’uso di strategie e strumenti pedagogici innovativi messi a disposizione dalla scuola.

















La cantante lirica Francesca Sassu e la pallavolista Rosanna Baiardo incontrano i giovani studenti del Liceo sassareseIl Convitto Nazionale Canopoleno ospita, fino a domani, nell'ambito del Progetto ERASMUS+ KA229 "Bridging the Dream Gap: Breaking Barriers, Building Futures”, una delegazione di docenti e studenti provenienti dalla Spagna e dalla Turchia. particolarmente interessante l'incontro di oggi nell'aula magna del Liceo sassarese.La settimana Erasmus rappresenta l'occasione per far conoscere il patrimonio artistico, storico e culturale di Sassari, ma anche di altri importanti centri come Alghero e Nuoro. Obiettivo fondamentale di questo “partenariato multilaterale", iniziato qualche anno fa con la visita di una delegazione di studenti e docenti del Canopoleno ad Alconcon-Madrid in Spagna, è quello di analizzare ed elaborare informazioni su personaggi femminili che si sono distinti in ambito regionale e nazionale negli ambiti più disparati (scientifico, letterario, artistico, sportivo).“Lo spirito che anima la nostra scuola verrà fuori anche in questa circostanza –commenta il rettore del Canopoleno, Stefano Manca- in un clima di dialogo e confronto tra giovani studenti. Ma soprattutto di crescita reciproca. Questo è il percorso e lo spirito dell’Erasmus che, come tutti progetti a cui il Canopoleno prende parte, è stato colto in pieno da tutti i ragazzi e docenti protagonisti di questo percorso.”