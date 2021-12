Ieri a Ploaghe i festeggiamenti per i 40 anni di attività della Croce Gialla

Ieri a Ploaghe l'Associazione di Pubblica Assistenza ANPAS della Croce Gialla ha festeggiato 40 anni di attività. Per questa occasione sono intervenute venti Pubbliche Assistenze provenienti da tutta la Sardegna, 16 associazioni di Ploaghe, i soci fondatori e le autorità locali.



La giornata è iniziata verso le ore 9 con l'accoglienza di tutte le associazioni presso la sede della Croce Gialla dove c'è stato lo scambio dei regali e alle ore 11 nella chiesa di San Pietro si è svolta la messa celebrata dal parroco Don Giuseppe. In seguito intorno alle 12.30 si è tenuto il convegno con la partecipazione e gli interventi di Giammario Busellu in qualità di Presidente della Croce Gialla, dei Consiglieri Regionali Piero Maieli e Gianfilippo Sechi, del Sindaco Carlo Sotgiu, del Presidente Onorario Giommaria Liperi e del Responsabile della Protezione Civile ANPAS Sardegna Lucio Soddu. La mattinata si è conclusa con la sfilata dei mezzi di soccorso per le vie del paese e con il pranzo presso il ristorante Su Coloru dello chef Gianfranco Pulina. Una giornata vissuta con grande motivo di orgoglio da tutti i cittadini ploaghesi che sono da sempre grati a questa associazione per il lavoro che svolge ogni giorno per la sua comunità.