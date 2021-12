I benefici delle sigarette elettroniche sono provati? Ecco alcuni studi a riguardo

Quali sono questi studi? Dove e da chi sono state condotte queste prove? Questo è quello che si chiedono ancora molte persone che sono scettiche riguardo a queste affermazioni. In questo breve articolo ne esporremo alcuni, condotti sia in Italia che in altri paesi da medici e scienziati autorevoli. Vediamo allora insieme questi risultati.



Gli studi condotti in Italia

Lo studio ha dimostrato che non solo la sintomatologia asmatica non è peggiorata in questi pazienti, come invece avveniva o sarebbe avvenuto con le sigarette tradizionali, ma anzi i sintomi sono andati migliorando. Le crisi asmatiche diminuivano per intensità e frequenza e di conseguenza la qualità della vita di questi pazienti è andata molto migliorando.



Gli studi condotti all’estero

Per citare l’indimenticato e autorevolepossiamo dire che “Se si riuscisse a togliere il tabacco dalle sigarette tradizionali come in quelle elettroniche il cancro al polmone scomparirebbe”. È chiaramente una frase forte e iperbolica, ma può essere uno spunto da cui iniziare questo breve scritto riguardo ai benefici che le sigarette elettroniche apportano a chi le sceglie in luogo di quelle tradizionali.Ci sono infatti ormai molti studi che riguardano i liquidi svapo e le sigarette elettroniche in generale che confermano il fatto che queste sono estremamente meno dannose delle sigarette tradizionali. Il riscaldamento dei liquidi e il vapore che ne deriva non hanno infatti la stessa concentrazione di sostanze nocive e cancerogene che invece è presente in grandi quantità nel fumo generato dalla combustione delle sigarette.Oltre a riportare nuovamente il parere di Umberto Veronesi, che più volte si è ritrovato a difendere le sigarette elettroniche rispetto a quelle tradizionali, ci sono moltissimi studi italiani che sono volti a dimostrare i benefici che si possono trarre dal passaggio dalle bionde alle e-cig. Qui ne citeremo solo alcuni.: presso questa illustre università è stato condotto uno studio per verificare quali fossero gli eventi acuti sul nostro organismo in risposta all’esposizione di prodotti a base di tabacco riscaldato rispetto a quelli prodotti dal tabacco sottoposto a combustione. Lo studio si occupava in principal modo degli effetti negativi sulle arterie e quindi dei processi pro-aterosclerotici causati dal fumo.In esso si è quindi notato che questi effetti sono molto minori per quanto riguarda le sigarette elettroniche rispetto a quelle normali. Tale studio è stato condotto da ricercatori interni all’università e approvato dal Comitato Etico Indipendente e poi pubblicato sulla rivista dell’American Heart Association.: a Torino gli studi sulle sigarette elettroniche sono stati condotti da Fabio Beatrice, direttore del dipartimento di otorinolaringoiatria e chirurgia maxillo facciale e responsabile del centro antifumo. Fabio Beatrice ha dimostrato che l’esposizione del nostro organismo al monossido di carbonio diminuisce dell’80% con il passaggio dalle sigarette normali a quelle elettroniche.Per chi non lo sapesse il monossido di carbonio è una molecola molto dannosa per noi ed ha un alto potere infiammatorio e irritante non soltanto per i polmoni ma anche per molti altri organi e apparati. Questo studio è stato anche pubblicato sull’International Journal of Environmental Research and Public Health, altra rivista scientifica molto autorevole.: il team di ricerca dell’università di Cagliari si è anch’esso dedicato allo studio sulle sigarette elettroniche. In particolare questo team di scienziati ha preso in esame pazienti asmatici che nella propria vita hanno sempre fumato sigarette normali e che sono poi passati alle sigarette elettroniche.È chiaro che anche all’estero sono stati condotti e vengono condotti tuttora molti studi riguardo alle sigarette elettroniche e ai loro effetti sul nostro organismo. Qui di seguito ne riportiamo solo alcuni a scopo esemplificativo:: questo ente, che corrisponde al nostro Istituto Superiore della Sanità, ha condotti degli studi che lo hanno portato a sostenere che le sostanze nocive che si liberano dal riscaldamento dei liquidi da svapo sono in quantità fortemente minori rispetto a quelle contenute nel fumo di sigaretta. Le nitrosamine tabacco specifiche sono infatti 1/50 mentre il monossido di carbonio è di 1/100. Sono valori molto importanti e molto significativi, che sono peraltro stati confermati da uno studio simile condotto in Germania.: questo ente inglese ha dimostrato che con il passaggio alle sigarette elettroniche c’è una diminuzione del rischio di addirittura il 95%. Nel Regno Unito ci sono anche altre prove e dimostrazioni a favore delle sigarette elettroniche, infatti il comitato britannico sulla tossicità ha stabilito a sua volta una riduzione del rischio di sviluppare eventi avversi con le sigarette elettroniche del 90%. In più nel Libro Verde viene ribadita la minore tossicità di queste rispetto a quelle tradizionali.: uno studio tedesco chiamato “Rischi e benefici della sigaretta elettronica” afferma che la sigaretta elettronica è un modo utile e sicuro per poter smettere di fumare in maniera più graduale e meno traumatica.Questi sono solo alcuni studi che dimostrano la sicurezza e minore tossicità delle sigarette elettroniche rispetto a quelle tradizionali, ma ce ne sono molti altri in tutto il mondo. Possiamo quindi affermare che chi vuole fare questo cambiamento può farlo in maniera sicura e per aumentare ulteriormente la loro sicurezza può farlo acquistando liquidi da svapo da e-commerce seri e affidabili, come ad esempio quello di