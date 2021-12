Estate in Sardegna: 3 vacanze diverse dal classico hotel

Vediamo allora insieme 3 tipologie di vacanze diverse per un'estate in Sardegna come non l'avete mai vissuta.



#1 Vacanza in barca a vela in Sardegna

esplorare tutte le spiagge dell'isola, comprese quelle irraggiungibili via terra e dunque ancora più incontaminate e selvagge. Oltre a questo, viaggiando in barca a vela è possibile evitare il caos dovuto ai turisti che purtroppo affollano l'isola per tutta l'estate e che la rendono decisamente meno suggestiva di quello che in realtà è. La barca a vela è un'imbarcazione dove gli spazi sono limitati, richiede una buona dose di organizzazione, ma tutto sommato è piuttosto comoda e per gli amanti del mare può rivelarsi davvero l'ideale per vivere una vacanza diversa dal solito. Non occorre avere una patenta nautica per concedersi questo tipo di lusso: basta noleggiare una barca con skipper ed il gioco è fatto!

#2 Vacanza in Glamping in Sardegna

Un'altra vacanza alternativa che sta prendendo sempre più piede ultimamente è quella presso il glamping, ossia il campeggio chic, glamour. Anche sull'isola ne sono nati alcuni negli ultimi anni e rappresentano un'interessante alternativa al classico hotel, che rimane decisamente più costoso. Certo, il glamping non è economico come il campeggio vero e proprio ma bisogna considerare che si tratta di una soluzione alla portata di tutti, compresi coloro che non vogliono rinunciare alle comodità. Non bisogna dunque immaginarlo come un vero e proprio campeggio, ma piuttosto come una via di mezzo tra questo e l'hotel.



#3 Vacanza in Sardegna on the road

Infine, rimane un grande classico che però continua ad attrarre moltissimi vacanzieri: la vacanza on the road. Anche in questo caso si tratta di un'opzione che come la barca a vela è adatta a coloro che sono in grado di adattarsi perché gli spazi a disposizione sono pochi. Non si vive appieno il mare, ma si può benissimo pianificare un itinerario lungo la costa in modo da cambiare spiaggia ogni giorno e poter godere al massimo delle meraviglie di quest'isola.