Nanni Campus firma una nuova ordinanza: FFP2 per spettacoli all'aperto e sui mezzi di trasporto

SASSARI

L’ordinanza infine ricorda che il Green pass rafforzato (che si ottiene solo con il vaccino o se guariti dal Covid e non con il tampone) è obbligatorio al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra; musei e mostre; al chiuso per i centri benessere; centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.









. Il sindaco Nanni Campus questa mattina ha firmato una nuova ordinanza per il contenimento della diffusione della pandemia. Il dispositivo ricorda le regole già presenti nel provvedimento firmato il 22 dicembre e che sono state successivamente riprese dalla normativa nazionale, e poi riporta quelle che sono le prescrizioni previste dal Governo: obbligo di mascherina ovunque, anche all’aperto; obbligo di uso delle protezioni FFP2 per assistere a eventi e spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni in ambito sportivo che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. Obbligo di uso delle FFP2 anche sui mezzi di trasporto.Il Governo nazionale ha inoltre previsto la chiusura delle discoteche e la cancellazione degli eventi e concerti in piazza che causino assembramenti fino al 31 gennaio.