Sardegna. Formazione Professionale IEFP, 18 corsi per 5 figure professionali

Diciotto corsi per 5 figure professionali, che verranno attivati in tutto il territorio regionale. Spaziano dalle professioni legate alla digitalizzazione, passando per i mestieri più conosciuti ma per i quali si registra una forte domanda, le specializzazioni che la Regione propone attraverso i corsi professionali che per la prima volta consentiranno di conseguire il diploma. Sono infatti aperte le iscrizioni per il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento del diploma professionale (EQF 4). Tra i corsi che saranno attivati: tecnico informatico (sistemi, Reti e data management); tecnico riparatore di veicoli a motore (manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici, elettronici); tecnico dei servizi di sala bar; tecnico dell’acconciatura; tecnico dei trattamenti estetici; tecnico di cucina.“Abbiamo attivato uno strumento di supporto nella formazione che consideriamo strategico e che va a completare un percorso che fino a oggi si fermava al triennio. È la migliore testimonianza della volontà della Regione di essere punto di riferimento nella formazione a tutti i livelli: l’apertura delle iscrizioni per il quarto anno, e il quinto nel 2023, rappresenta infatti l’ulteriore adempimento di una promessa” ha spiegato l’Assessore del Lavoro, Alessandra Zedda.Le domande per la partecipazione ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di IV anno IeFP 2021 sono aperte dal 20 dicembre. Potranno partecipare i soggetti residenti o domiciliati in Sardegna in possesso, alla data di acquisizione al SIL della Domanda di Partecipazione Telematica (DPT), di una qualifica professionale di Operatore (terzo livello EQF) conseguita a seguito della frequenza di un percorso di istruzione e formazione professionale o a seguito di un contratto di apprendistato.Le iscrizioni scadranno alle ore 18:00 del 31 gennaio. Coloro che non dispongono di adeguata strumentazione informatica, possono recarsi presso l’Agenzia formativa che propone il percorso formativo d’interesse per essere supportati nell’invio della DPT. I percorsi formativi che per primi raggiungeranno il numero definitivo di 12 iscritti saranno inseriti nell’Elenco definitivo dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di IV anno IeFP 2021 e pertanto ammessi a finanziamento nei limiti delle disponibilità finanziarie.