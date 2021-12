Schio si impone ma le Dinamo Women combattono a testa alta

Assist: Lucas (4) - Rimbalzi: Shepard (15)





Buona prestazione delle ragazze di coach Antonello Restivo che sul campo del Palaromare tengono testa per un tempo alla corazzata Schio: dopo un buon avvio, con il primo quarto chiuso in vantaggio, Maggie Lucas e compagne restano in partita nonostante lo strapotere delle padrone di casa. Dopo essere state sotto di 14 nella terza frazione Maja Skoric e compagne si riportano sotto la doppia cifra: negli ultimi 10’ Schio fa sentire tutta la sua caratura mettendo in cassaforte la vittoria ma alle sassaresi resta la soddisfazione di aver onorato la sfida -l’ultima del 2021- con la capolista.Coach Restivo manda in campo Moroni, Orazzo, Lucas, Skoric e Shepard; Schio risponde con Mestdagh, Crippa, Andre, Dotto e Keys. Maja Skoric apre le danze seguita da Moroni che punisce dall’arco e firma il primo allungo sassarese sul 2-5. Le padrone di casa si iscrivono a referto con Dotto, Keys e Laksa a cronometro fermo: controsorpasso delle venete, risponde Lucas con la tripla di tabella per l’8 pari. Shepard infila il canestro del sorpasso. Le isolane affrontano la capolista a viso aperto e siglano un break con Skoric, Orazzo e Lucas dall’arco di 7 lunghezze per il 10-17. Timeout Schio. Le padrone di casa si riportano a contatto con De Shields e Andrè, la terza bomba di Lucas tiene le Women avanti. Dopo 10’ il tabellone dice 18-24. Nel secondo quarto Famil asi riporta a -1 con Mesdaght e Laksa, 2+1 di Shepard. Break delle orange per il +3 delle padrone di casa, risponde la coppia Lucas-Shepard. Il secondo quarto è un testa a testa, a referto anche capitan Arioli dalla lunetta. Orazzo riporta per due volte le biancoblu in parità. Sul 41 pari timeout delle padrone di casa che negli ultimi 100’’ piazzano un break di 9-0 che manda le squadre a riposo sul 50-41. Maggie Lucas apre il secondo tempo portandosi oltre il ventello: Dotto, Keys e Andrè trascinano le padrone di casa che firmano il +14 (63-49). Chiama timeout coach Antonello Restivo e le Women escono bene dal minuto con un parziale di 6-0 con Shepard e Skoric (63-55). Timeout Schio: reazione delle padrone di casa che rispondono con 7 punti in fila che chiudono il terzo quarto 70-55. Il Banco riporta lo svantaggio sotto la doppia cifra con Skoric ma Schio è autoritaria e con un parziale di 10 punti scrive il +19 e mette in cassaforte la vittoria. Al Palaromane finisce 85-69.Parziali: 18-24; 32-17; 20-14; 15-14.Progressivi: 18-24; 50-41; 70-55; 85-69.De Shields 14, Del Pero, Mestdagh 10, Sottana, Verona 4, Crippa 2, Andrè 15, Dotto 5, Keys 22, Laksa 13. All. G.DiakilouakosAssist: Dotto e Keys (7) – Rimbalzi: Keys (10)Orazzo 6, Moroni 9, Skoric 8, Arioli 1, Patanè, Mitreva , Shepard 21, Lucas 24, Pertile , Fara. All.: Restivo.