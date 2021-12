Venduti in Sardegna 75 mila biglietti della Lotteria Italia

ROMA – Sono 75.113 i biglietti della Lotteria Italia venduti finora in Sardegna. A poco meno di dieci giorni dall'estrazione del 6 gennaio, in regione è stato staccato l’1,2% dei biglietti totali distribuiti finora (circa 6,2 milioni). Come emerge dai dati dell'Agenzia Dogane e Monopoli elaborati da Agipronews, Sassari e Cagliari sono prime tra le province con 25.038 tagliandi ciascuna, seguite dal Sud Sardegna con 12.519 biglietti venduti mentre Nuoro e Oristano fanno segnare 6.259 biglietti venduti ciascuna. Numeri importanti per la Lotteria più antica del nostro Paese, sostenuta da Adm con l’azione del direttore generale Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.