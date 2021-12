Covid: boom di contagi in Sardegna, ma le terapie intensive restano stabili

In Sardegna si registrano oggi 735 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 5058 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 18702 tamponi.



I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 ( come ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 144 (2 in più di ieri).

6826 sono i casi di isolamento domiciliare ( 520 in più di ieri).



Si registrano i decessi di 3 pazienti: un uomo di 60 anni residente nella provinciale del Sud Sardegna; un uomo di 87 anni residente nella provincia del Sud Sardegna e 1 donna di 91 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari.



Sul territorio, di 87.025 casi positivi complessivamente accertati, 26.991 (+213) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 14.781 (+116) nel Sud Sardegna, 7.417 (+102) nella provincia di Oristano, 13.737 (+22 nella provincia di Nuoro, 24.085 (+282) nella provincia di Sassari.