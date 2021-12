Sfida Dinamo Women Vs Geas. Restivo:"Focalizzati per quaranta minuti”

La sfida della tredicesima giornata LBF sarà trasmessa in chiaro su LBF TV e sul canale 411 del digitale terrestre.





Sassari. Le Dinamo Women si preparano al prossimo impegno di campionato: sabato alle 20:30 Cinzia Arioli e compagne affronteranno Sesto San Giovanni nella sfida della tredicesima giornata della Techfind A1.A commentare l’imminente partita è coach Antonello Restivo: “Sesto è una squadra solida, una delle più solide del campionato: non è partita benissimo a causa di alcune problematiche fisiche di alcune giocatrici ma si è ripresa alla grande. Ha conquistato un’ottima vittoria sulla Virtus Bologna e ha disputato una grande partita contro Venezia al Taliercio. La chiave del club lombardo è la continuità: è una squadra che gioca da tanto tempo insieme e che in questi anni è riuscita a confermare almeno due su tre straniere, se non tutte e tre, cosa assolutamente non comune nel nostro campionato. Lavorando con lo stesso gruppo hanno la possibilità di crescere anno dopo anno: giocano bene difensivamente, è una squadra molto aggressiva e fisica che può variare i quintetti passando da assetti più piccoli a quelli più fisici con Panzera da playmaker con Trucco e Graves sotto le plance, Raca da quattro e Gwathmey da due. Tra i loro principali terminali offensivi figurano Jazmon Gwathmey che è un tre che può coprire più ruoli, molto ordinata e fisica con ottimo arresto e tiro, il centro Bashaara Graves, anche lei molto fisica, e Ivana Raca che sta facendo bene, classe 1999 con passaporto cipriota. Attenzione poi alle italiane come Ilaria Panzera, che è stata fuori per infortunio, Valeria Trucco buonissima lunga e Sara Crudo”.La sfida si annuncia ostica: “Il Geas è una squadra molto profonda, che ora può puntare con diritto ai primi 4 posti. Noi dobbiamo affrontare la partita come sempre nelle mura amiche con aggressività e determinazione. Dobbiamo cercare di restare focalizzate nell’arco dei quaranta minuti perché loro puniscono ogni minimo errore, dovremo cercare di restare sempre in partita e nei momenti topici fare le scelte giuste” conclude coach Restivo.I biglietti per la sfida con Sesto San Giovanni, in programma sabato 1° gennaio alle 20:30, sono in vendita nella biglietteria dello Store di via Nenni aperta dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 13. Sabato, gameday, sarà possibile acquistare i biglietti dalle 18:30 fino all’inizio della partita.