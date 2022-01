Gli studenti universitari di Nuoro lanciano una petizione: Che ne sarà dell'ex Atene sarda?

Nuoro. Gli studenti di Scienze dei Servizi Giuridici ed Infermieristica di UniNuoro, si ritrovano attualmente senza risposte su ciò che accadrà al loro percorso accademico ed alla loro amata città. Per questa ragione hanno creato una petizione con alcune domande rivolte alle istituzioni, in maniera tale da poter chiedere loro di avere ancora un futuro qui.







La petizione è consultabile al link: https://www.change.org/p/presidente-della-regione-sardegna-salviamo-l-universit%C3%A0-nuorese-salviamo-il-futuro-dei-nostri-ragazzi-f68bd944-83d0-49e4-87a9-a1db2205d677/psf/share?source_location=corgi&psf_variant=combo&from_guest_psf=1&short_display_name=Daniela&share_intent=1

"In questo arco di tempo non abbiamo mai avuto notizia alcuna su come procederà il nostro percorso universitario, non abbiamo idea di quali sacrifici le nostre famiglie dovranno fare per consentirci il raggiungimento del nostro sogno comune, quello di portare a termine il percorso accademico nella sede in cui ci siamo iscritti e in cui bramiamo di essere proclamati dottori", dichiarano gli studenti.