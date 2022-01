Covid, in Sardegna 675 nuovi contagi e due decessi: 330 i nuovi positivi in provincia di Sassari

SARDEGNA 2 GENNAIO 2022





Il numero complessivo di contagi, suddiviso nelle singole province, vede Sassari emergere con 330 nuovi casi, Cagliari segue a ruota riportando 202 casi, il Sud Sardegna registra 119 nuovi casi. In coda, per quanto riguarda i nuovi contagi registrati, troviamo Nuoro con 14 casi e Oristano con 10.







I casi di Covid in Sardegna continuano a far preoccupare. Oggi, i nuovi contagi sono 675. Sale il numero dei ricoverati e si registrano due decessi: un uomo di 68 anni e uno di 72.Il bollettino integrale diffuso dalla Regione domenica 2 gennaio 2022 riporta:“In Sardegna si registrano oggi 675 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 3047 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5538 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17 (2 in più di ieri).I pazienti ricoverati in area medica sono 159 (17 in più di ieri).9116 sono i casi di isolamento domiciliare (611 in più di ieri).Si registra il decesso di 2 pazienti: un uomo di 68 anni e uno di 72, entrambi residenti nella provincia del Sud Sardegna”.