Lotto: dicembre fortunato per la Sardegna, vincite per quasi 180 mila euro

ROMA - Il Lotto premia la Sardegna. Nel concorso del 30 dicembre scorso, come riporta Agipronews, un giocatore di Cagliari è riuscito a centrare una vincita del valore di 154.666,67 euro con una giocata nella quale ha centrato 3 ambi e un terno. Nello stesso concorso, invece, un altro giocatore di Olbia, in provincia di Sassari, è riuscito a centrare una vincita pari a 23.750 euro portando il bottino totale della Sardegna a superare quota 178 mila euro. Negli ultimi tre concorsi il Lotto ha distribuito vincite per oltre 19 milioni per un totale di 1,1 miliardi in tutto il 2021.