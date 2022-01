Al tempo degli Iris, ecco l’escursione invernale sulla Sella del Diavolo organizzata dal GrIG

Un autentico gioiello naturalistico e culturale che merita la più strenua salvaguardia e accorta valorizzazione.













Sbocciano gli Iris (Iris planifolia), è inverno ed è il tempo di fare una nuova escursione guidata sul sentiero naturalistico ed archeologico della Sella del Diavolo, promosso dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico odv (GrIG).L’appuntamento è per domenica 9 gennaio 2022, con partenza dal Piazzale di Cala Mosca alle ore 9.30. L’escursione è aperta a tutti, gratuita, e ai partecipanti sarà dato in omaggio il calendario 2022 del GrIG.Saranno naturalmente applicate le disposizioni per il contrasto al coronavirus Covid-19, compreso il distanziamento di almeno un metro fra i partecipanti e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine).Per ragioni organizzative è necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo di posta elettronica grigsardegna5@gmail.com.Percorrere la Sella del Diavolo attraverso il sentiero naturalistico e archeologico è un'escursione attraverso la storia e la natura di uno dei luoghi più suggestivi della Sardegna e di tutto il Mediterraneo, ancora poco noto al grande pubblico, sebbene ormai più di diecimila cagliaritani e turisti l’abbian già fatto con le nostre escursioni guidate.