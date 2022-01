Contributi per i danni delle piogge di settembre: il comune di Sassari pubblica l'avviso

. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l’avviso per la concessione di contributi rivolto ai privati che hanno subito danni a causa delle forti piogge di settembre. Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio, con consegna a mano negli uffici del Servizio Protezione Civile in via Diego Murgia 2 (chiamando prima i numeri 079/279048 e 079279132 per stabilire un appuntamento) o via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it