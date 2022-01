Meteo Sardegna. Da stanotte e fino a domani in arrivo forti precipitazioni, neve e ghiaccio

Tutta la popolazione è obbligata a seguire le norme di comportamento previste dal Piano di Protezione Civile del proprio Comune, in particolar modo i soggetti impegnati in attività svolte nelle aree più a rischio (es. aziende agricole, agrituristiche e zootecniche, allevatori, ecc.), le persone che obbligatoriamente devono sottoporsi a cure mediche presso ospedali o coloro che hanno esigenza di essere vicino a centri di cura o punti nascita.













Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni metereologiche avverse a partire dalla mezzanotte di oggi e sino alle 18 di domani.Dalle prime ore e fino alla sera di domani sulla Sardegna si prevedono precipitazioni fino a sparse sui settori centrale e settentrionale e isolate altrove, anche a carattere di rovescio o temporale isolati, nevose con accumulo al di sopra tendenzialmente dei 650 metridi quota. Le precipitazioni nevose avranno cumulati in acqua equivalente deboli. Date le temperature in calo su tutta l'isola saranno inoltre possibili locsali formazioni di ghiaccio sul manto stradale, anche a quote inferiori ai 650 metri.La Protezione Civile raccomanda massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale; guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle stradeNon utilizzare mezzi di trasporto a due . ruote. Si ricorda che lungo la strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell'Avviso, vige l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati per effetto dell'ordinanza n. 91 Prot n. CCA-0047173-P del 06.12.2012.