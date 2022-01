SARDEGNA 8 GENNAIO 2022

Covid: in Sardegna 1080 nuovi casi di contagio, sale il numero dei ricoverati

L'alto numero dei contagi continua a destare preoccupazione.

In Sardegna, il bollettino giornaliero registra oggi 1080 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 5000 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 22646 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (3 in più di ieri ).

I pazienti ricoverati in area medica sono 188 (8 in più di ieri).

14321 sono i casi di isolamento domiciliare (788 in più di ieri).