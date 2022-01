Sassari, il Comune pubblica la relazione di metà mandato

È disponibile, sul sito ufficiale del Comune di Sassari, la relazione di metà mandato del Consiglio Comunale. La relazione, pubblicata online ieri, 7 gennaio, è la seguente:







“I dati in forma aggregata e annuale relativi all’anno 2021: Sedute consiglio comunale 89:

Questo è l’impegno e l’obiettivo che il Consiglio Comunale oggi, nella sua interezza può garantire anche per la seconda parte di questo mandato amministrativo, la città ha bisogno anche di questo”.





• (delle quali 64 in presenza e 25 in videoconferenza)• 38 sono state le sedute del 2021 (20 pres. 18 video)• nel 2020 le sedute sono state 34 (27 in presenza e 7 in video)• l’attività in aula ha impegnato 250 ore delle quali 103 nel 2021• deliberazioni 217 (delle quali 81 nel 2021)• mozioni 96 (delle quali 40 nel corso del 2021)• ordini del giorno 40 (delle quali 12 nel 2021)• interpellanze e interrogazioni 126 (delle quali 41 nel 2021)• segnalazioni oltre 200La prima seduta in modalità telematica della storia del consiglio comunale di Sassari si è tenuta il 24 novembre del 2020, modalità che è proseguita fino al 10 giugno 2021, indicativa di una attività che si è dovuta, anch’essa, confrontare con l’emergenza Covid, con tutti i provvedimenti e DPCM conseguenti in termini di limitazioni degli spostamenti, lock down e restrizioni differenti e aggiornate di continuo. La macchina del consiglio e quindi la sua struttura di supporto è riuscita, nonostante le tante problematiche in termini di dotazioni tecnologiche e di personale, a ridurre davvero al minimo le fasi di sospensione completa delle attività. I periodi di interruzione dei lavori sono concentrati dal 10 marzo al 24 aprile e dal 13 ottobre al 24 novembre del 2020, non si registra invece alcuna sospensione del 2021, segno di una macchina che ora è in grado di operare sia con le sedute in presenza che con quelle da remoto, aspetto definitivamente inserito anche nel regolamento sul funzionamento del consiglio comunale approvato nell’ultima seduta del 2021, ovviamente come modalità utilizzabile per eventi straordinari o imprevedibili ovvero in presenza di uno stato di emergenza.Sono davvero tante le attività e le iniziative meritevoli di menzione affrontate da questo consiglio nel periodo in esame, in questa occasione mi limiterò però a indicarne solo alcune, rappresentative di appuntamenti che hanno caratterizzato in maniera peculiare questa prima metà del mandato:1. Il 26 novembre 2019 la seduta del consiglio comunale aperto svolto a Palazzo di Città sul tema del tracciato della metrotranvia2. Il 27 gennaio 2020 l’organizzazione della prima giornata delle memoria di questo Consiglio che ha coinvolto oltre 1000 studenti provenienti da tutte le scuole superiori cittadine e non solo di Sassari, iniziativa che non abbiamo potuto replicare per le ragioni che ben sapete3. Il 18 febbraio 2020 con la seduta del consiglio comunale aperto svolto a Palazzo di Città sul tema della ZTL4. Il 24 novembre 2020 con la prima seduta del consiglio comunale in modalità telematica5. Il 27 gennaio del 2021 con il conferimento della cittadinanza onoraria alla Sen. Liliana Segre6. L’8 marzo 2021 con la consegna di una targa a 5 donne che hanno dato lustro alla nostra città nella “Giornata internazionale della donna”7. Il 26 marzo 2021 con il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto8. Il 24 giugno 2021 con l’inaugurazione del “Giardino dei Giusti sardi tra le nazioni” che ha fatto seguito ad una mozione approvata dal consiglio9. Il 25 novembre 2021 con la seduta del consiglio comunale in forma solenne nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne10. Il 16 dicembre 2021 l’approvazione del regolamento per l’istituzione del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.Sono molto soddisfatto dell’iniziativa intrapresa per la creazione di un coordinamento tra i presidenti del consiglio comunale della rete metropolitana con il primo incontro avvenuto a Sassari il 25 febbraio del 2021, per questo ringrazio i presidenti del consiglio di Alghero, Porto Torres e Sorso per la collaborazione e la sentita partecipazione che svilupperà (emergenza permettendo) ulteriori azioni condivise fin dall’anno in corso. Attività che ha portato, tra i vari aspetti in discussione, alla presentazione di un ordine del giorno condiviso da tutte le assemblee civiche della rete a sostegno all’attività dei sindaci in merito al tema dell’istituzione della città metropolitana di Sassari, argomento sul quale vogliamo tenere costantemente alta l’attenzione in ogni maniera possibile.Medesima considerazione che il consiglio comunale ha fortemente voluto sottolineare con un altro ordine del giorno approvato su un altro tema strategico, ovvero quello della gestione dei fondi e delle risorse del PNRR.Voglio inoltre ringraziare l’attività svolta dai presidenti delle commissioni consiliari permanenti e i consiglieri tutti per la collaborazione e la disponibilità..Per concludere, nel ritenermi assolutamente soddisfatto dell’attività svolta, mi sento di poter affermare che se è vero che i comuni sono oggi al centro di questa nuova stagione di cambiamento, di una nuova stagione di rinascita post-pandemica, se è vero che sono in arrivo risorse importanti per lo sviluppo di una molteplicità di opere suddivise nei più differenti obiettivi, che vanno dal sociale, alla digitalizzazione, ai trasporti, alla transizione verde ed ecologica, alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e artistico, solo per citarne alcune, le assemblee civiche sono oggi più che mai, chiamate a giocare un ruolo decisivo. Vanno proposte visioni alternative, obiettivi, raggiunti traguardi irrimandabili, alcuni dei quali lungamente attesi dalla nostra città e dal nostro territorio, oltre a proseguire nello svolgere la propria attività di controllo, che possa essere di stimolo e supporto, sempre nell’ambito di un confronto politico che può e deve anche essere aspro ma sempre nei limiti della correttezza e del reciproco rispetto, nei confronti dell’attività svolta dal Sindaco e dallo stesso organo esecutivo.Nell'immagine, un momento di discussione del consiglio comunale. Credito fotografico: www.comune.sassari.it