Alghero: riprendono le conferenze dell'UTE

Alghero. La Presidenza dell’UTE di Alghero comunica che martedì 11 gennaio 2022, dopo la pausa per le vacanze natalizie, riprenderanno le attività dell’Università.



I Programmi che andranno a caratterizzare il nuovo anno prevedono conferenze, incontri ed iniziative previste da alcuni Progetti in cui l’UTE è Partner, quali l’Università degli Studi di Sassari e il CEAS, Parco di Porto Conte, iniziative ritenute di grande interesse e significato.



Si alterneranno Docenti Universitari, Liberi Professionisti e Associazioni che consentiranno di realizzare quanto sino ad oggi programmato per la crescita della nostra Università.

Martedì 11 gennaio 2022, alle ore 16.30, presso la Sede di Via Sassari, 179 la Professoressa Laura Viglietto, Docente di Storia e Filosofia, terrà la seguente Conferenza: “Un crimine in tempo di pace: Seveso 1976”.