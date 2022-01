Gestione rifiuti a Sassari: 30 contagi tra i dipendenti della Rti ma proseguono i servizi

Sassari. La Rti Ambiente Italia, Gesenu SpA, Formula Ambiente, che gestisce il servizio di igiene urbana a Sassari, ha informato il Comune che il cantiere, a seguito dei contagi da Covid-19 di queste ultime feste, ha contato negli ultimi due giorni un numero di assenti per malattia di circa 30 unità. La Rti ha aggiunto che i servizi sono, comunque, grazie alla dedizione supporto di tutto il personale, coperti. Nondimeno, se la situazione dovesse ulteriormente aggravarsi, potrebbero verificarsi dei ritardi o dei disservizi momentanei. L'Amministrazione invita la cittadinanza a collaborare per mantenere il decoro e a rispettare le norme per il conferimento dei rifiuti.