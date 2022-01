Corsica Ferries ricerca medici di bordo per le sue navi

ferries.it, alla rubrica ‘Lavora con noi’ www.corsica-ferries.it/lavoro





Corsica Sardinia Ferries è una compagnia di navigazione, fondata nel 1968, che gestisce una flotta di 13 navi e si occupa direttamente di tutti i servizi all’utenza: dall’imbarco, all’accoglienza, al servizio di catering a bordo. La compagnia serve tutto l’anno Corsica e Sardegna, dalla primavera all’autunno le Baleari e in estate l’Isola d’Elba. Tutte le attività di Corsica Sardinia Ferries sono certificate ISO 9001





E' partita la campagna di recruiting delle Navi Gialle “Siamo alla ricerca di medici di bordo, cogli l’opportunità di unirti alla squadra delle navi Gialle”.-A bordo delle navi di Corsica Ferries, il medico fa parte dello Stato Maggiore della nave ed è inquadrato come Direttore Sanitario- Occupa un alloggio da Ufficiale- Interagisce con l’equipaggio- Non è richiesta nessuna specializzazione post-laurea ma è necessaria l’esperienza professionale, ed è gradita, in particolare, la preparazione in area critica.- È un’esperienza importante e formativa, anche per i giovani medici, ed è una situazione/contesto di crescita umana e personale- Ha ampia autonomia- Dirige l’ambulatorio dove effettua visite su richiesta dell’equipaggio e dei passeggeri per interventi clinico/medici ed emergenze- Durante tutto il periodo di imbarco, il medico deve rimanere a disposizione ma ha orario libero e deve sempre intervenire su chiamata e su richiesta.Gli interessati possono candidarsi inviando il CV tramite il sito www.corsica-