Ploaghe. Al via le domande per il Servizio Civile Universale

Anche quest’anno il comune di Ploaghe consentirà a diversi giovani di fare un’importante esperienza formativa attraverso il “Servizio Civile Universale”.Il Servizio Civile rappresenta un’importante opportunità di formazione e di crescita personale e professionale per tutti quei giovani che desiderano svolgere un anno in un ente pubblico o in un’associazione orientata al bene collettivo svolgendo delle attività socialmente utili.Il comune è risultato beneficiario del finanziamento per due progetti relativi all’annualità 2021 e che potranno consentire a 8 ragazzi di mettersi a disposizione della comunità per un anno. Il primo progetto a cui i giovani interessati potranno candidarsi è "Insieme siamo più forti: reti di aggregazione in Sardegna", facente parte del settore educazione e con quattro posti a disposizione; il secondo progetto riguarda il settore della cultura ed ha come titolo: "Promuovere la cultura, la lettura e la storia locale in Sardegna", con ulteriori quattro posti disponibili. Per la presentazione delle domande è necessario possedere le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ed inviare la candidatura tramite la piattaforma DOL all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente nella modalità on line entro e non oltre le ore 14.00 del 26 Gennaio 2022. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede. Per presentare domanda di partecipazione alla selezione è richiesto il possesso di diversi requisiti fra cui: Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; Aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. Tutti i progetti prevedono la durata di dodici mesi, la certificazione o attestazione delle competenze nonché un percorso di tutoraggio. Ai volontari è riconosciuto un contributo economico mensile pari a euro 444,30 e l'attestato di fine servizio. La consigliera comunale Francesca Salariu, che ha curato per conto dell’amministrazione comunale la presentazione dei progetti, non nasconde la sua soddisfazione: “Avere ottenuto il finanziamento per entrambi i progetti presentati è per noi motivo di orgoglio così come dare la possibilità ai giovani di fare un’esperienza difficilmente ripetibile e che consente di attivare un percorso di crescita personale importante”. Tutte le informazioni utili sono presenti nel sito istituzionale del comune di Ploaghe.